Chevaliers, Moyen Âge et Renaissance. Histoire et imaginaires

Derrière l’armure se dévoile tout un pan d’une histoire fortement ancrée dans notre patrimoine culturel, architectural, littéraire et cinématographique, une histoire inscrite dans nos imaginaires, celle des chevaliers. Le récit de cette aventure chevaleresque de l’Europe nous est présenté au fil des pages de ce livre à travers une vingtaine de textes thématiques, courts et didactiques.

Devenir et être chevalier au Moyen Âge, qu’est-ce ? Ce statut évolue-t-il au cours de ces mille années d’histoire ? Que devient-il à la Renaissance ? Existe-t-il des femmes revêtant l’armure ? Quels rites, cérémonials, jeux et loisirs, ou légendes lui sont associés ? Ne fait-il qu’un avec son épée ? Quels sont les imaginaires ou les représentations de l’époque de cet homme à cheval ? Que nous conte la geste médiévale, que nous chantent trouvères et troubadours de leurs exploits et de leurs idéaux ? Quel rapport entretient-il avec l’Église, quelle place a-t-il dans la société ? Le templier est-il meilleur que les autres ? Les chevaliers de la Table Ronde se ressemblent-ils tous ? Quelle est la part, aujourd’hui, entre histoire et fantasmes dans nos connaissances communes, nos stéréotypes, sur ce guerrier au heaume et à l’épée ?... L’ensemble des autrices et auteurs nous éclaire sur ces sujets.

—

Ce livre réunit les contributions d’auteurs reconnus de la recherche française en histoire et en histoire de l’art... sur la chevalerie — Emanuele Arioli, Martin Aurell, Dominique Barthélemy, Florian Besson, Luc Bourgeois, Justine Breton, Sophie Brouquet, Anne Delafosse, Armelle Fémelat, Christine Ferlampin-Acher, Murielle Gaude-Ferragu, MarcÉdouard Gautier, Philippe Josserand, Nicolas Le Roux, Laurence Moal, Éric Reppel, contributions introduites par Florian Mazel. De nombreux objets, notamment ceux, majeurs, des collections du Museo Stibbert de Florence — présentés par les conservateurs Martina Becattini et Riccardo Franci —, ainsi que des oeuvres conservées ailleurs en Europe et aux États- Unis, les illustrent, ils nous plongent dans cet univers singulier et rêvé.

—

Sommaire

L’aventure chevaleresque de l’Europe.

Introduction de Florian Mazel

Les chevaliers à l’honneur dans l’adoubement

Dominique Barthélemy

Les descendants des Centaures : les chevaliers du Moyen Âge et leurs montures

Luc Bourgeois

L’épée, compagne invincible du chevalier

Martin Aurell

— Excalibur, la célèbre épée — Christine Ferlampin-Acher

Les chevaliers à l’épreuve dans les batailles et les guerres

Dominique Barthélemy

Battre en brèche cuirasses et remparts. Aux côtés du chevalier, le canon, une invention explosive

Aurélien Mosca

— Les noms fameux des canons, une providence — Aurélien Mosca

Entre collaboration et rivalité : les chevaliers et l’Église au Moyen Âge

Florian Mazel

Les templiers, des chevaliers meilleurs que les autres ?

Philippe Josserand

Les chevaleresses, des femmes oubliées de l’histoire

Sophie Brouquet

— Les Tournoiement des dames — Sophie Brouquet

— Jeanne d’Arc, femme chevalier de la guerre de Cent Ans — Murielle Gaude-Ferragu,

— Une Vie de femmes illustres... guerrières et reines — Aurélien Mosca

Le château, reflet d’un jeu de forces éprouvé et millénaire. L’exemple de la Tour neuve de Nantes

Aurélien Mosca

— Château et trésors, asseoir son prestige — Aurélien Mosca

— Mobilier exhumé des fouilles du château, des objets chevaleresques — Aurélien Mosca

Les chevaliers à l’aise dans les tournois et joutes

Dominique Barthélemy

Entre nostalgie d’un idéal chevaleresque et préfiguration d’un nouveau prince : le Livre des tournois du roi René d’Anjou

Marc-Édouard Gautier

— Une tapisserie remarquable en l’honneur du tournoi — Pierre Chotard

— Tabard d’un héraut de Bretagne de la fin du Moyen Âge — Jean Kerhervé

La guerre sur un plateau : le jeu d’échecs au Moyen Âge et à la Renaissance

Luc Bourgeois

L’idéal chevaleresque en Bretagne pendant la guerre de Cent Ans : Jean IV de Montfort, duc de Bretagne, et les trois connétables bretons

Laurence Moal

— Une geste pour un chevalier exemplaire — Laurence Moal

Funérailles chevaleresques et rite de l’offrande

Murielle Gaude-Ferragu

« Chanter m’estuet ! » la musique et l’univers chevaleresques

Anne Delafosse

— Chanter Roland aujourd’hui — Camille Fritsch

— L’homme armé, chanson des siècles — Eymeric Mosca

Les chevaliers de la Table Ronde : épées, écus et… quelques massues…

Christine Ferlampin-Acher

— Un manuscrit arthurien réputé — Christine Ferlampin-Acher

— Tirant lo Blanch de Joanot Martorell. Nantes dans un roman chevaleresque du XVe siècle — Frédéric Alchalabi

Ségurant, le Chevalier au Dragon : un chevalier arthurien méconnu

Emanuele Arioli

Du roi chevalier au héros victorieux à l’antique : portraits équestres de Louis XII

Armelle Fémelat

Derrière l’armure du chevalier, un savoir-faire de haute qualité. Une volonté royale

Éric Reppel

Les derniers feux de la chevalerie à la Renaissance Nicolas Le Roux

— La chanson de La guerre par Janequin — Eymeric Mosca

Revivalisme médiéval et romantisme, le collectionneur anglo-florentin Frederick Stibbert

Martina Becattini

Armes et armures européennes d’un Moyen Âge rêvé du Museo Stibbert

Riccardo Franci

Museo Stibbert : catalogue d’œuvres majeures

Chevaliers imaginaires et imaginaires chevaleresques

Florian Besson et Justine Breton