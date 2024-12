Comment revenir ? Restitutions, réparations, résilience écologique dans les récits et les univers visuels des Caraïbes. Session du congrès CEISAL 2025 (Sorbonne nouvelle)

Panel CEISAL 2025, 02.-04.06.2025, Université Sorbonne Nouvelle, Paris

Comment revenir ? Restitutions, réparations, résilience écologique dans les récits et les univers visuels des Caraïbes

Le panel examine d'un point de vue interdisciplinaire la question de savoir comment, dans le contexte des crises climatiques et face aux conséquences désastreuses des ouragans, des inondations ou des sécheresses, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, des récits et des univers visuels sont créés pour réfléchir à des formes de reconstruction. Les catastrophes mobilisent : d'abord au moment de l'aide mutuelle et spontanée, puis en interrogeant les raisons des inégalités et de la vulnérabilité, et enfin en créant des structures de soins et de résilience, en négociant la justice écologique, la justice de genre, interculturelle et intergénérationnelle.

Dans ce sens, nous visons à promouvoir des réflexions sur : comment atteindre un statut de post-urgence après une crise majeure et une catastrophe, quels modèles de résilience peuvent être trouvés face à une menace permanente, comment penser de nouvelles formes de communauté face aux mouvements de migration et de déplacement provoqués par des états d'urgence écologique, économique et politique, comment les artistes et les auteurs imaginent-ils des communautés, comment se réinventent-ils à travers la recherche de formes alternatives d'écologie et d'économie qui sont plus durables et plus justes ?

Nous nous intéressons aux échanges et à la circulation des concepts, des modes de représentation et des formes de création collective que l'on retrouve dans les Caraïbes hispanophones, francophones, anglophones et néerlandophones. À la suite de Malcom Ferdinand (2019), une écologie décoloniale a son point de départ dans la Caraïbe. Par conséquent, nous proposons d'examiner les récits et les langages visuels qui abordent différentes formes de restitution et de réparation, en nous concentrant sur les formes de mobilisation et de création collective, des relations de soin (María Puig de la Bellacasa, 2017) issues des divers débats littéraires et artistiques de l'espace culturel caribéen, dans le contexte des épistémologies du Sud (Boaventura de Sousa Santos, 2011).

Les thèmes possibles sont les suivants :

La création collective d'art et de littérature, l'écriture et la création dans le contexte de l'état d'exception comme forme de résilience dans les Caraïbes.

La création comme question de soin et de justice sociale, environnementale et climatique.

Formes littéraires et artistiques de recyclage, de reconstruction et de restitution de la justice sociale, environnementale et climatique

Examen des concepts d'écocritique, d'écoféminisme et d'écologie décoloniale dans une perspective caribéenne et de la circulation des idées dans les réseaux caribéens et transatlantiques ou dans les épistémologies du Sud.

Construction de communautés caribéennes au sein de réseaux transnationaux (diaspora, réseaux transatlantiques, réseaux Sud-Sud / Nord-Sud).

Inscription : https://www.ceisal2025.com/en/call-for-abstracts/

Date d’échéance : 15.12.2024