Barbara Cassin (dir.), Le livre d'une langue

« Le livre d’une langue ? Un livre pour tous – du jeune lecteur, qui trouvera matière à s’amuser, aux chefs d’État, pour nourrir leur politique des langues.

Le livre d’une langue ? Il vaut pour toutes les langues, multiples au-dedans d’elles-mêmes, feuilletées à l’intérieur dans l’espace et dans le temps. Mais aussi immergées au-dehors dans le multiple, en interaction avec les autres langues, des organismes vivants en constante évolution.

Ce livre d’une langue, c’est/ ce n’est pas une histoire de la langue française, mais les historiens sont là, et les questions d’aujourd’hui se comprennent grâce au passé. C’est/ ce n’est pas un traité de linguistique, mais linguistes et grammairiens sont à l’honneur ; une étude sociologique, mais le français dans tous ses états est abordé comme lien social ; un ouvrage d’art, mais la beauté est partout présente.

Avant tout, ce n’est pas un plaidoyer défensif en faveur de notre « belle langue française ». Mais à chaque pas, il y va de l’amour de la langue. » résume Barbara Cassin.

D’abord affaire d’État avec l’ordonnance de 1539 signée par François Ier et la volonté unificatrice de la Révolution, aujourd’hui langue de la République, le français s’avère être aussi une invention continue à travers ses nombreuses institutions, sa grammaire et ses jeux de langue. Grâce aux différents emprunts, à la francophonie et aux traductions, le français se révèle également une véritable langue-monde, affirmant toute sa capacité créatrice.

Sous la direction de Barbara Cassin, de l’Académie française, « Le livre d’une langue » publié par Les Éditions du patrimoine souhaite illustrer l’aventure du français depuis ses origines, parlé sur cinq continents et dans une trentaine de pays. Par la diversité des contributions et à travers une riche iconographie, ce livre, aussi riche que ludique, témoigne ainsi d’une langue foisonnante et variée, toujours en mouvement.

Disponible en librairie le jour de l’inauguration officielle par le Président de la République de la Cité internationale de la langue française, ce bel ouvrage de référence en présente notamment les articulations intellectuelles et les œuvres phares de son parcours d’exposition proposé à un vaste public. Il accompagne l’ouverture de ce nouveau lieu culturel et de vie entièrement dédié au français et aux cultures francophones qui occupe les espaces du château de Villers-Cotterêts, restauré et aménagé par le Centre des monuments nationaux. Il a pour vocation de séduire amateurs et néophytes, quel que soit leur âge et leur profil, et d’être un cadeau idéal pour tous.

Sommaire

AVANT-PROPOS

La réparation d’un scandale patrimonial, Olivier Weets

Les partis pris du Commissariat scientifique, Barbara Cassin, Xavier North, Zeev Gourarier, Hassane Kassi Kouyaté

OUVERTURE

L.H.O.O.Q., Bernard Blistene

La Joconde, elle en veut, Dany Laferriere

Dégage !, Hedia Baraket

Elle a chaud au KE, Jacques Godbout

UNE AFFAIRE D’ÉTAT

« EN LANGAGE MATERNEL FRANÇOYS, ET NON AUTREMENT »

Langues et nations, Barbara Cassin

L’invention des vernaculaires

Penthésilée : ennoblir la langue, Zeev Gourarier

« Illustrer » la langue

Une nouvelle culture ?

François Ier, roi bibliophile, Maxence Hermant

1539 : le français sur ordonnance, Bernard Cerquiglini

1794 : « Anéantir le patois »

Langues régionales et hérauts populaires, Zeev Gourarier

Comptines et chansons françaises de l’Ancien Régime

Mettre la langue au cordeau

La résistance des parlers régionaux

Cartes des langues et parlers régionaux

Langues de France, Xavier North

1992 : un droit au français

Langue de la République, Xavier North

Un enjeu existentiel au Québec

La loi 101, Xavier North,

Speak White, Michèle Lalonde

Les équivalences de l’ordonnance

La Cour de justice de l’Union européenne, Jean-Michel Rachet

Autre droit, autres pratiques Canada, Suisse, Afrique du Sud, et Chine



UNE INVENTION CONTINUE

« ENJAILLER LA LANGUE »

Diachronies

De Louis le Germanique à Senghor

L’évolution d’une phrase, Gilles Siouffi et Christiane Marchello-Nizia

La toise de François Ier

Synchronies

Portraits

Une grammaire unique en son genre ?, Anne Abeillé et Daniele Godard

Instituer la langue

Les Académies, Michele Gendreau-Massaloux

L’immortalité de la langue française, Hélene Carrere d’Encausse

La fabrique des mots, Étienne Quillot

La Bibliothèque nationale de France, Thierry Grillet

Rêver les savoirs à l’ère de l’intelligence artificielle, Emmanuelle Bermes

L’imprimerie nationale

Faire jouer la langue

La langue de Molière, Éric Ruf

Les langues de Molière en scène

La clause dite Molière

La bougie dans tous ses états

Des jeux de langue anciens à l’Oulipo

Jouer sur les contraintes

Un art populaire : les enseignes à rébus

Quand jouer avec la langue est un outil d’émancipation, Mathias Vicherat

UNE LANGUE-MONDE

« LE CENTRE DU MONDE EST PARTOUT »

Import-Export

Emprunts du français

Emprunts au français

L’empire d’une langue

L’universalité des Lumières

Casanova, premier francophone, Michel Delon

Rivarol : « C’est la langue humaine »

Langue de fer / langue d’émancipation

Le « butin de guerre », Mohamed Kacimi

Sommes-nous francophones ?

Francophonies disruptives, Xavier North

La francophonie, c’est le pluriel des langues, Souleymane Bachir Diagne

Capitale : Seine-Saint-Denis, Pouria Amirshahi

Haïti : le français ou le créole ?, Yanick Lahens

Le roi des griots est un zèbre, Hassane Kassi Kouyaté, entretien avec Xavier North

Le français, langue pour la paix, Bertrand Badie

Territoires de la francophonie : compliquer l’évaluation, Xavier North

ÉPILOGUE

Inégale égalité, Paul de Sinety

La langue des langues, Barbara Cassin

ANNEXES

Des « archives » au « laboratoire », Olivier Baude

La Grande Grammaire du français, Anne Abeillé et Daniele Godard

Le Dictionnaire de tous les francophones, Bernard Cerquiglini et Noé Gasparini

Le Dictionnaire historique de la langue française, Charles Bimbenet

Le portail numérique du Dictionnaire de l’Académie française, Laurent Catach

D’un château abandonné à une Cité du vivant, Paul Rondin

Répertoire des institutions du français, Xavier North