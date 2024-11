Emmanuel Cherrier, Pierre-Alexis Delhaye, Serge Deruette, Stéphane François, Neuvième art, pouvoirs et politique

Parmi tous les genres artistiques dont les relations à la res publica ont été étudiées par les sciences humaines, il en est un qui souffre encore d’un grand manque d’approfondissement : la bande dessinée. Cette déficience a longtemps pu s’expliquer par la prohibition de tout caractère explicitement politique dans des publications conçues comme uniquement destinées à la jeunesse, et réputées relever d’un genre mineur peu digne d’intérêt scientifique. Or, désormais considérée comme un art à part entière, et plutôt affranchie de la censure, la bande dessinée ne cesse depuis les années 1970 d’aborder la/le politique, au point que la bande dessinée politique devienne un véritable genre. Il était donc nécessaire de se pencher sur l’ensemble des relations que la bande dessinée et l’univers politique entretiennent.

En convoquant la science politique, l’histoire, la sociologie et d’autres disciplines, ce livre explore les interactions complexes entre un genre littéraire aux formes multiples, et un univers politique dont les dimensions ne le sont pas moins. Il est ainsi susceptible d’intéresser tous ceux qui aiment aller au-delà de la seule lecture d’une BD et voient en elle autre chose qu’un simple divertissement.