Poste de directrice ou directeur de la Maison Française d'Oxford

Le département du CNRS Sciences Humaines & Sociales appelle à candidature pourla fonction de directeur/directrice de la Maison Française d’Oxford (UMIFRE 11, UAR 3129), laboratoire de sciences humaines et sociales ouvert aux interfaces interdisciplinaires avec d’autres sciences, qui bénéficie d’un accord de coopération avec l’université d’Oxford.

Prise de fonction : 1er septembre 2025



Date limite de dépôt des dossiers : 18 février 2025.

Poste à pourvoir par une enseignante-chercheuse, un enseignant-chercheur, un chercheur ou une chercheuse titulaire d’un établissement d’enseignement supérieur (organisme de recherche ou université) français ou de l’Union européenne, ayant rang de professeur ou de directeur de recherche, de façon prioritaire en sciences humaines et sociales.

Le profil de la candidate ou du candidat devra attester d’un fort degré d’internationalisation et d’une capacité à l’interdisciplinarité dans son domaine de recherche.

Une expérience de gestion (d’unité ou de programmes de recherche nationaux ou internationaux) est requise. Des compétences dans le domaine de la coopération scientifique, de l’animation de la recherche et de l’action culturelle dans le cadre franco-britannique sont par ailleurs vivement souhaitées.

Définition synthétique

Sous l’autorité de l’Ambassadeur, piloter, animer et développer une Unité Mixte d’un Institut Français de Recherche à l’Étranger (UMIFRE) ; initier et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de projets individuels et collectifs de recherche en sciences humaines et sociales et à l’interface avec d’autres champs disciplinaires en dialogue avec le pôle Europe et International de CNRS SHS ; contribuer à renforcer la coopération scientifique franco-britannique sur projet avec l’Université d’Oxford, le CNRS et le Service Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation de l’Ambassade de France au Royaume-Uni (ESRI) ; animer la coopération culturelle avec l’Institut Français du Royaume-Uni (IFRU).

Le poste est à pourvoir pour une durée de deux ans, durée qui est renouvelable une fois.

