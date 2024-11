Christine Chollier, Anne-Elisabeth Halpern, Audrey Louyer, Alain Trouvé (dir.), De la personne au personnage. traitements génériques différenciés

Approches Interdisciplinaires et Internationales de la Lecture (A2IL)

Christine Chollier, Anne-Élisabeth Halpern, Audrey Louyer et Alain Trouvé

« De la personne au personnage : traitements génériques différenciés »

volume 16 de la collection AIL aux Éditions et Presses universitaires de Reims

Reprenant l’hypothèse d’une acception différenciée de la notion de fiction, en lien avec les pratiques romanesque et poétique d’écriture-lecture, le présent volume poursuit son exploration des mécanismes transposant la personne en personnage avec une plus ou moins grande implication de l’imaginaire. Dans l’autobiographie, l’essai ou la poésie, voire le récit à prétention véridique ou historique, spécialement étudiés ici, l’ancrage référentiel plus net amoindrit la dimension imaginaire : le personnage se réduit à la figure poétique. Pour autant, la forme forte de la fiction, qu’elle soit romanesque, théâtrale ou cinématographique, n’est pas oubliée et l’on s’intéresse aussi à la combinaison des deux degrés de fictionnalité.

—

Table des matières

Anne-Élisabeth Halpern

Avant-propos

Élaboration du personnage et degrés de fictionnalité

Françoise Lavocat

Le personnage comme pierre de touche de la fictionnalité

Alain Trouvé

Spectre fictionnel et construction identitaire

de Théâtre/Roman (Louis Aragon) à Autobiographie d’un poulpe (Vinciane Despret)

Anikó Ádám

Les portraits et leurs référents imagés chez Chateaubriand et Proust

Christine Chollier

Variations lectorales sur le personnage entre témoignage et roman sur l’esclavage : dualismes et dualités

Marie-France Boireau

Les glissements de la personne au personnage dans L’Ukrainienne de Josef Winkler

Gérald Préher

Transmutations du moi dans les nouvelles autobiographiques d’Elizabeth Spencer

Fabio Libasci

De Michel à Muzil

Foucault dans l’œuvre de Guibert entre fictionnalisation et dévoilement

Claudia Reyes Garcia

L’autofiction chez Alejandro Zambra et Patricio Pron

Créer un personnage d’auteur pour (re)construire un passé traumatique

Anne Strasser

Quand le lecteur écrit à l’autobiographe (Simone de Beauvoir)

« Vous êtes quelqu’un que je ne connais pas, que je ne connaîtrai pas. Cependant vous êtes un personnage familier de ma vie. »

Déclinaisons génériques

Margaux Collin

L’ambivalence du personnage de film historique

L’exemple d’Amistad (1997) de Steven Spielberg

Audrey Louyer

Regards croisés sur Zama : une figure creusée qui résonne ?

François Rastier

En personne ou sans personne : les nouvelles aventures du personnage

Françoise Gevrey

Du conte au roman : l’effet-personnage chez Montesquieu

Romain Frezzato

Mythe et masque : figures de la féminité dans la poésie de Louise Glück, Sophie Loizeau et Catherine Lalonde

Pauline Montassine

Espaces d’interaction entre figure et lecteur dans la poésie de Margaret Atwood

Anne-Élisabeth Halpern

Valère Novarina : persona, personne, personnage, per vacuum sonare