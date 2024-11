Luba Jurgenson : Vivre et traduire entre deux langues (Séminaire "Identités plastiques")

Mardi 17 décembre 17h-19h, en Sorbonne, salle Thèse D308

Séminaire « Identités plastiques »

(CRLC, coordination Irène Gayraud, Danielle Perrot-Corpet et Judith Sarfati Lanter)

Conférence de Luba Jurgenson, Professeure à Sorbonne Université

« Vivre et traduire entre deux langues »

Traduire, est-ce vivre entre deux langues? Vivre entre deux langues, est-ce traduire ? On peut faire l’hypothèse que l’expérience du bilinguisme recouvre celle de l’auto-traduction: traduction simultanée des deux mondes déterminés par les deux langues. On peut également voir l’expérience de la traduction comme une forme de vie dans ou entre deux langues. Comment approcher cet entre-deux? Que dit-il du « je » qui traduit et expérimente le double ancrage langagier ? De la pluralité du moi et des intermittences de sa présence à l’un ou l’autre univers ?Du bruissement ou du brouhaha de la langue ? Que se passe-t-il dans le va-et-vient ?

Luba Jurgenson, née à Moscou en 1958, vit à Paris depuis 1975. Écrivaine, traductrice et professeure à Sorbonne Université, vice-présidente de l’association Mémorial-France, elle est autrice, entre autres, de Au Lieu du péril (Verdier, 2014), essai sur le bilinguisme, et Sortir de chez soi (La Contre-allée 2023), essai sur la traduction. Parmi ses dernières publications: Quand nous nous sommes réveillés. Nuit du 24 février 2022 : invasion de l’Ukraine (Verdier 2023), Photographier la violence extrême. Témoigner par l'image (dir.) avec Paul Bernard Nouraud et Irina Tcherneva (Petra 2024).

—

Le séminaire « Identités plastiques » touche aux questions d'hybridité, de bizarrerie par rapport à une norme (queerness), de frontières flottantes ou poreuses, telles qu'elles se font jour en littérature et dans les arts. Mettant en jeu différents champs de recherche, comme les études de genre ou l’écopoétique, il interroge, au fil des interventions, les catégories identitaires destinées à classer le monde, les êtres, les langues et les disciplines académiques qui les appréhendent.