Camila Aguirre Vallés, Nicolás Garayalde, Susana Gómez, ¿Qué puede la lectura? Ensayos críticos

¿Qué puede la lectura? Ensayos críticos

Actes du colloque international de Córdoba (septembre 2022)

Camila Aguirre Vallés, Nicolás Garayalde, Susana Gómez (eds.)

Publicado por Área de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades - UNC

Córdoba - Argentina — 1º Edición

Este libro se ha concretado a partir de intercambios entre los equipos KHÔRA (Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba) y el Centre de Recherches sur la Lecture Littéraire (CRLELI) en el Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Modèles Esthétiques et Littéraires (CRIMEL, EA-3111) de la Universidad de Reims, Francia. Ha contado también con el beneplático del CRLA-Archivos (Centro de Investigaciones Latinoamericanas - Archivos) de la Universidad de Poitiers, Francia.

¿Qué es leer? ¿Hay una teoría de la lectura? ¿Qué es escribir una lectura? ¿Cómo se lee una imagen? ¿Qué implicancia tiene el sujeto en la lectura y en la producción de aquello que lee? ¿Cómo se lee un archivo? ¿Qué implica la lectura entendida como experiencia? ¿Cómo se enseña a leer literatura? El presente libro reúne un conjunto de ensayos que procuran responder, de un modo u otro, estas preguntas. Se trata de textos escritos por investigadores provenientes de distintos países (Argentina, Francia, Brasil, Portugal). En este sentido, es una antología que representa un estado de la cuestión actual e internacional sobre la lectura, deteniéndose en distintas aristas (la enseñanza, la escritura, el archivo, la crítica, la imagen) y desde distintos campos disciplinares (la teoría literaria, la filosofía, el psicoanálisis, la pedagogía, la historia, la sociología).

Qu’est-ce que lire ? Y a-t-il une théorie de la lecture ? Qu’est-ce qu’écrire une lecture ? Comment se lit une image ? Quelle est l’implication du sujet dans la lecture et dans la production de celui qui lit ? Comment se lit une archive ? Qu’implique la lecture comprise comme expérience ? Comment enseigner la lecture de la littérature ?

Ce livre réunit un ensemble d’études qui cherchent à répondre, d’une manière ou d’une autre, à ces questions. Les textes sont écrits par des chercheurs provenant de différents pays (Argentine, France, Brésil, Portugal). En ce sens, cette anthologie représente un état actuel et international de la question de la lecture envisagée sous différentes facettes (l’enseignement, l’écriture, l’archive, la critique, les images) et à partir de différents champs disciplinaires (la théorie littéraire, la philosophie et la psychanalyse, la pédagogie, l’histoire, la sociologie).

Table des matières

« Un estado de la lectura. Presentación »

por Nicolás Garayalde

« Lectura y filosofía: los desbordes de la experiencia

Quignard: lectura de las letras mudas »

por Silvio Mattoni

Algo se mueve. Teoría de la experiencia en el Lascaux de Bataille

por Bruno Grossi

Lectura y ensayo: escribir las lecturas literarias

El don de la ocurrencia: Ricardo Piglia ensayista

por Emiliano Rodríguez Montiel

Roland Barthes: la crítica como respuesta activa y el “método de juego”

por Alberto Giordano

Lectura y teoría: interrogantes en torno a la investigación literaria

El léxico de la teoría literaria. Alrededor de khôra y del tras-texto

por Alain Trouvé

“Un feliz entendimiento en el disenso”: Paul de Man, lector de Hans Robert Jauss

por Malena Pastoriza

La lectura literaria de lo fantástico de un continente a otro : las reglas en juego

por Audrey Louyer

Lectura y subjetividad: devenires del lector

La lectura y la escritura como experiencias de trans-formación

por María Eugenia Vivian y Marcela Fabiana Melana

Escuchar al lector : lectura y subjetividad en biografías y testimonios de escritores

por Sheila Oliveira Lima

Historias de naufragios o el archipiélago de la lectura

por Maryse Vassèviere

Lectura y psicoanálisis: zonas de la interpretación literaria

Crítica y literatura en Oscar Masotta y la revista Literal: consideraciones sobre el lugar y la importancia de la lectura

por Federico Frittelli

Dos estilos de nadar:

DelBababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk! al Breath

por Guido Coll y Catalina de la Barrera

Lectura y educación: didácticas literarias y políticas públicas

Artesanías didácticas para la enseñanza de la lectura literaria

por Carola Hermida

Lecturas pasionales y subjetividades. Una experiencia de lectura de textos distópicos durante la pandemia

por Fabián G. Mossello

Cuando el Estado da de leer. Aproximaciones a los paradigmas de lectura y las políticas públicas en Argentina (2003-2015)

por María Ayelén Bayerque

Lectura, imagen y archivo: más acá y más allá del texo

Leer con imágenes (siglos XV-XIX).

Perspectivas metodológicas sobre el libro ilustrado

por Jean-Louis Haquette

Como un león o una pantera: lo que se desliza en la escritura (Storni)

por Graciela Goldchluk

Sospecho del Archivo : La lectura literaria y crítica en el espacio topológico de los archivos digitales de escritores

por Susana Gómez

La autobiografía como modo de lectura crítica.

Cita y destrucción del archivo

por Silvia Susana Anderlin.