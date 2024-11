Modernités, n° 89 : "Poétiques de l'incomplétude" (dir. Eric Benoit)

Ce volume est le premier d’une série qui sera consacrée à des poétiques de la négativité. Il ne s’agira pas de traiter en elles-mêmes ces problématiques de la négativité, mais de nous situer dans le fonctionnement du retournement dialectique par lequel la négativité est à l’origine d’un processus de création.

Les poétiques de l’incomplétude qui sont examinées ici concernent non pas des œuvres laissées inachevées par accident (par exemple du fait de la mort de l’auteur) ou par abandon, mais des œuvres achevées intégrant un principe d’incomplétude dans leur définition même, constitutivement, comme dans l’esthétique de "l’œuvre ouverte" au sens d’Umberto Eco.

La réflexion qui sert de fil conducteur à ce volume, et qui a déterminé son plan, est partie d’une nécessaire historicisation de la problématique : en effet, un certain nombre d’événements esthétiques (la mise en question du classicisme au milieu du XVIIIe siècle) et d’événements historiques (la Révolution Française, les guerres mondiales), ainsi que certains bouleversements dans les représentations scientifiques et philosophiques du monde, ont entraîné des changements de régime d’historicité (pour reprendre l’expression de l’historien François Hartog) et des changements de régime de subjectivité qu’on peut percevoir à l’origine de la part de plus en plus grande que ces marqueurs d’incomplétude ont prise dans la forme des œuvres littéraires depuis bientôt trois siècles.

Parmi les auteurs qui seront abordés dans ce volume, on trouvera Sterne, Diderot, Wezel, Hoffmann, Nodier, Balzac, Flaubert, Amiel, Baudelaire, Villiers, Mallarmé, Fénéon, Proust, Valéry, Kafka, Pessoa, Artaud, Michaux, Beckett, Barthes, Jabès, Schwarz-Bart, Perec, Duras, Cixous, Novarina, Bergounioux, Emaz, Tarkos, Ferrari, Balpe…

Sommaire

Éric Benoit, Avant-propos

Première partie – Problématisations

Éric Benoit, Pour problématiser l’incomplétude (anthropologie, esthétique et historicité)

Michel Braud, Le récit infini des jours : du journal personnel à la fiction

Christiane Connan-Pintado, De l’incomplétude à l’indécidable : la lecture enfantine à l’épreuve du texte réticent

Claire Devita, L’incomplétude du commentaire de texte (perspectives psychanalytiques)

Marie Kondrat, Imaginaire visuel et manque textuel, de Wolfgang Iser à Judith Schlanger

Deuxième partie – Incomplétudes dix-huitiémistes

Catherine Ramond, L’incomplétude est-elle constitutive de la forme du roman-Mémoires ?

Katalin Bartha-Kovács, La peinture des ruines et l’esthétique du fragmentaire dans les écrits sur l’art de Diderot

Jana Vijayakumaran, Textes/corps inachevés : Johann Karl Wezel et la poétologie de la « non-forme »

Troisième partie – Dans les chantiers du XIXe siècle

Éric Benoit, Poétiques de l’incomplétude en régime d’historicité postrévolutionnaire (XIXe siècle)

Florence Pellegrini, « La bêtise consiste à vouloir conclure » : l’incomplétude comme principe d’écriture. Remarques à propos de la poétique du non-finito chez Gustave Flaubert

Patrick Thériault, Incomp… « late » ? La Belgique déshabillée de Baudelaire et la question du late style

Margot Buvat, Littérature et travaux perpétuels : l’inachevable chantier babélien des oeuvres modernes (réflexions sur Le Spleen de Paris de Baudelaire et Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski)

Anna Opiela-Mrozik, Villiers de l’Isle-Adam sur la voie d’un Idéal (in)complet

Francis Haselden, La miniature est-elle un fragment ? Étude des Nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon

Quatrième partie – Dans les instabilités d’un premier XXe siècle

Éric Benoit, Poétiques de l’incomplétude dans les nouveaux régimes d’historicité au début du XXe siècle

Rita Rieger, Le mouvement et l’incomplétude dans la poétique de Paul Valéry

Adrien Chiroux, Vers l’infini et au-delà : le fragment dans le Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa

Rym Sellami, La Poétique de l’incomplétude dans L’Ombilic des limbes, Le Pèse-nerf, Textes de la période surréaliste, Fragments d’un journal d’enfer d’Antonin Artaud

Blandine Delanoy, Simone Weil : l’incomplétude comme principe (dé)créateur

Wen Shi, L’attente dans More Pricks than Kicks de Beckett

Cinquième partie – Trous et manques d’après-guerre

Éric Benoit, Quelques poétiques de l’incomplétude après la Deuxième Guerre mondiale

Aglaé Boivin, Le risque de la question : incomplétude et incertitude comme valeurs de vie dans Le Livre des questions d’Edmond Jabès

Daniela Tononi, L’informe avant l’autobiographie. Georges Perec, l’inachevé et le permanent entre écriture et souvenir

Alexandre Martin, Deleuze lecteur de Gombrowicz : l’inachèvement vital de Cosmos

Valérie Chevassus-Marchionni, « L’ombre interne » ou l’incomplétude comme processus créateur dans l’écriture de Marguerite Duras

Martine Motard-Noar, Résistance à la finitude et méditation sur la mort dans les écrits d’Hélène Cixous

Lydie Parisse, Poétique de l’incomplétude et voie négative dans le théâtre de Valère Novarina

Olivia Scélo, Le mot manquant dans l’oeuvre de Pierre Bergounioux

Sixième partie – Indéterminations contemporaines

Laure Sauvage, Incomplétudes de l’aphorisme poétique contemporain

Heiata Julienne-Ista, Christophe Tarkos ou la double incomplétude contemporaine : projet poétique intermédial et désir de percer dans le champ littéraire

Florence Corrado, La poésie comme faille chez Urszula Kozioł

Charles Jouglain, L’incertitude entre tout et partie dans les romans Aleph zéro (2002) et Le principe (2015) de Jérôme Ferrari : écrire l’incomplétude à travers les références intertextuelles et l’exofiction

Erika Fülöp, Sens sans fin : la génération automatique de textes et la question de l’écriture chez Jean-Pierre Balpe

Éric Benøit, La nøn-fin de l’histøire, øu l’incømplétude pøtentielle

Bibliographie théorique

Version numérique: https://books.openedition.org/pub/59321