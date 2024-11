La Tragédie à l’époque d’Henri IV. Troisième série, Vol. 2, Théâtre français de la Renaissance (éd. Rosanna Gorris Camos & Anna Bettoni)

Le Gruppo di studio sul Cinquecento francese, le projet PRIN PNRR 2022 Revisiting and e-mapping Theatre Translations of Ancient and Modern Classics in 16th-century France et toute l’équipe du TFR annoncent avec plaisir la publication de l’ouvrage : La tragédie à l’époque d’Henri IV. Troisième série, Vol. 2 (1591-1595), Théâtre français de la Renaissance, fondé par Enea Balmas et Michel Dassonville, direction scientifique et coordination éditoriale par Rosanna Gorris Camos et Anna Bettoni, Florence, Leo S. Olschki, 2024, iv-902 pp. en deux tomes avec 8 figures dans le texte.

Textes édités et présentés par Concetta Cavallini, Giovanna Devincenzo, Anna Bettoni, Laura Rescia, Riccardo Benedettini, Patrizia De Capitani et Maurizio Busca, sous la direction scientifique et coordination éditoriale de Rosanna Gorris Camos et Anna Bettoni.

Le volume III, 2 du Corpus du Théâtre Français de la Renaissance présente, en deux tomes, sept tragédies composées à l’époque d’Henri IV et datant des années tumultueuses qui précèdent et qui suivent immédiatement le sacre de 1594. Grâce à de précieuses Introductions et de riches notes, les éditions critiques éclairent la valeur didactique du théâtre de la fin du siècle et la spécificité de ses structures littéraires, de l’Hippolyte de Jean Yeuwain (1591), au Guysien (1592) de Simon Belyard, du Pyrrhe de Luc Percheron (1592), à la Tragédie d’Isabelle (1594) e à la Cléopâtre (1595) de Nicolas de Montreux, de la Franciade di Jean Godard (1594) à la Charite de Piérard Poullet (1595).

https://www.olschki.it/libro/9788822269126

Dépliant du volume : https://www.cinquecentofrancese.it/index.php/theatre-francais/2015-02-23-14-13-42/672-nuovo-depliant-tfr-2024

Brochure de la collection Théâtre français de la Renaissance : https://www.olschki.it/download/16299/210be95c4e6d/69126.pdf