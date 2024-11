Delphine Gleizes, Axel Hohnsbein (dir.), Visages de l'objet imprimé

Photographies, dessins, gravures, lithographies… Au XIXe siècle, le progrès technique permet aux images d’investir le livre, bouleversant définitivement la relation à la lecture, et brouillant les frontières entre arts nobles et arts populaires. Le livre s’affiche, arbore de plus en plus des couvertures chatoyantes et des illustrations séduisantes. Il attire l’œil des badauds aux vitrines des librairies, enrichit les bibliothèques des collectionneurs raffinés ou se démultiplie en productions industrielles et populaires, moins regardantes sur la qualité des images et de l’impression.

Le présent ouvrage se concentre sur l’image inaugurale qui orne le seuil du livre : le frontispice. Héritier d’une longue tradition tout autant architecturale qu’éditoriale, il emprunte au XIXe siècle mille et un visages, depuis la fantaisie créative de la librairie romantique jusqu’aux recherches novatrices fin-de-siècle, depuis le livre de bibliophilie jusqu’au développement de la presse illustrée. Argument commercial dans un contexte de concurrence accrue entre maisons d’édition, il est aussi le reflet de l’évolution des arts et le témoin essentiel d’une histoire du livre dans laquelle se côtoient les grands artistes du XIXe siècle et les artisans oubliés de l’illustration. Suivre les métamorphoses du frontispice, c’est encore interroger les pratiques de lecture ainsi que l’ambition de transmission des savoirs et de la littérature dans un siècle qui transforme en profondeur le rapport à l’objet imprimé.

Introduction

Delphine Gleizes & Axel Hohnsbein

Première partie. États et empires du frontispice

L’instauration du livre : remarques sur le titre frontispice au xviie siècle

Olivier Leplatre

Le frontispice, manifeste du livre : définition, typologie, fonctions

Ségolène Le Men

Un livre à son image. Le portrait-frontispice entre tradition et réinvention (1850‑1890)

Marine Le Bail

Frontispices fin-de-siècle

Évanghélia Stead

Deuxième partie. La pierre et le papier : les arts en frontispice

Les frontispices des architectes : l’art de l’espace en abrégé (Paris 1798‑1906)

Jean-Philippe Garric

Les frontispices de Viollet-le-Duc : renouveler une formule de la Renaissance au prisme de l’édition illustrée

Laurent Baridon

Les frontispices des albums Cadart et la valorisation de l’eau-forte originale (1862‑1881)

Valérie Sueur-Hermel

Exposition, exemplification et mise en abyme. La série des frontispices des Graveurs du xixe siècle par Henri Beraldi

Camille Page

Le frontispice photographique dans le livre littéraire français au xixe siècle

Paul Edwards

Nerval, mage mélancolique – encodages romantiques

Gabrielle Bornancin-Tomasella

De la ronde-bosse à l’image : quand la statuaire illustre le frontispice

Claire Maingon

Le Peintre des coulisses : déplier pour mieux voir

Bénédicte Jarrasse

Troisième partie. Du livre à l’album : poétiques de l’image-seuil

Raconter par l’image. Le frontispice et ses récits

Delphine Gleizes

Sur les frontispices poétiques modernes

Adrien Cavallaro

Le frontispice des Fleurs du Mal : un système antique et ultra-romantique

Hélène Védrine

À la recherche du bon frontispice dans les premières bandes dessinées

Jacques Dürrenmatt

Grandville, l’autre frontispice d’Un autre monde

Laurent Baridon

MISERIA de Victor Hugo. Le frontispice entre allégorie et « chose vue »

Delphine Gleizes

« Portraits ci-joints » : les illustrations des Poètes maudits (1884, 1888)

Adrien Cavallaro

Vingt mille lieues sous les mers : trompeuse invitation au voyage extraordinaire

Simon Bréan

La culture de guerre en frontispice

Sylvain Lesage

Quatrième partie. Miroir des savoirs, miroir des croyances

Une imagination pratique : les livres de cuisine française au xixe siècle

Frédérique Desbuissons

Spécificités et fonctions du frontispice des cartonnages romantiques : le cas des éditions Ardant et Mégard

Nelly Kabac

Les frontispices des livres de science : un problème d’image ?

Axel Hohnsbein

L’histoire du parfum selon Rimmel et Chéret

Érika Wicky

Un frontispice cartographique ? La France illustrée de Charles Avril

Gilles Palsky

Une bien « honnête » prison : Les Prisons de Paris de G. Bonneron

Marion Croisy

L’Almageste et son double frontispice : sciences, techniques et société

Norbert Verdier et Aurélien Gautreau

Le frontispice de l’Astronomie populaire : fonction et circulation internationale d’une chromolithographie

Kevin Pelladeaud

Cinquième partie. Livres, revues, affiches : frontispices en mouvement

Vignettes, professions de foi, univers fictionnels : un dispositif médiatique de la petite presse

Jean-Didier Wagneur

De la vignette au frontispice : l’image Aubert en vitrine et en collection

Valérie Stiénon

Le petit théâtre des émotions : les frontispices dans les livraisons romanesques du xixe siècle

Matthieu Letourneux

Les Beautés de l’Opéra : un livre-spectacle

Bénédicte Jarrasse

Le diable de l’annonce. Circulations publicitaires d’un frontispice célèbre

Laurence Guellec

Seuil du livre, seuil du temps : entrer en préhistoire avec Camille Flammarion

Emmanuel Boldrini

Frontispice ou couverture ? Visages de la presse de vulgarisation au tournant du siècle

Axel Hohnsbein

