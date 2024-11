Professeure ou professeur en traduction de l'anglais vers le français (Univ. Moncton, Canada)

PROFESSEURE OU PROFESSEUR EN TRADUCTION DE L'ANGLAIS VERS LE FRANÇAIS

Période de l'emploi : Poste temporaire (4 ans)

Campus : Moncton

Type : Professeures et professeurs

Secteur : DÉPARTEMENT DE TRADUCTION ET DES LANGUES

Entrée en fonction : Le 1er juillet 2025

Fonction et information générale

La Faculté des arts et des sciences sociales cherche à pourvoir un poste temporaire d'une durée de quatre (4) ans au rang d'adjoint en traduction de l'anglais vers le français. Ce poste est rattaché au Département de traduction et des langues, qui offre des programmes de 1er cycle.

La personne retenue devra posséder des aptitudes et un intérêt marqué pour l'enseignement d'une variété de cours au 1er cycle, la flexibilité et la polyvalence en matière d'enseignement étant des qualités exigées. La personne retenue sera chargée d'enseigner une variété de cours dans le domaine de la traduction, incluant notamment la traduction générale et spécialisée, la rédaction et la stylistique comparée, ainsi que l'intégration des technologies langagières dans la pratique de la traduction. Elle sera également appelée à élaborer un programme de recherche dans le domaine de la traduction. Elle assurera l'encadrement des personnes étudiantes et participera aux activités et services à la collectivité du Département et de la Faculté.

L'Université de Moncton est un établissement de langue française en milieu acadien. Elle souscrit à l'équité en matière d'emploi et encourage les candidatures de toutes personnes qualifiées : Autochtones, personnes en situation de handicap, femmes, hommes, personnes membres de minorités de genre, des communautés LGBTQ2+ ou de minorités racialisées. Les annonces sont faites conformément aux exigences relatives à l'immigration au Canada. Pour plus de renseignements sur l'Université, veuillez consulter le site www.umoncton.ca.

Particularités

Les personnes candidates doivent détenir un doctorat en traduction. Les personnes possédant des compétences ou un intérêt marqué pour des domaines tels que les technologies d'intelligence artificielle appliquées à la traduction, l'interprétation, la rédaction professionnelle ou la traduction juridique, seront privilégiées. Les candidatures de personnes sur le point d'obtenir le doctorat au cours de la prochaine année seront également considérées.

La priorité sera accordée aux personnes candidates qui possèdent un bon dossier de recherche, qui font preuve de leur capacité à élaborer un programme de recherche subventionné dans leur domaine de spécialisation susceptible de contribuer au rayonnement scientifique du Département de traduction et des langues et de la Faculté. L'expérience professionnelle et une expérience en enseignement au niveau universitaire seront des atouts. La maîtrise de la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit, est essentielle dès l'embauche.

Le dossier doit comprendre :

1) une lettre d'intention spécifiant les champs d'intérêt en enseignement et en recherche;

2) un curriculum vitæ détaillé;

3) une copie des relevés des études universitaires et des diplômes obtenus;

4) le cas échéant, une lettre de recommandation de la directrice ou du directeur de thèse faisant état du niveau d'avancement des études doctorales et d'un échéancier pour l'obtention du doctorat;

5) un exemplaire (ou le lien DOI) des publications, une description des activités de recherche anticipées (maximum de 5 pages) et tout autre document pertinent permettant d'évaluer le potentiel en recherche;

6) des exemples de plans de cours, évaluations ou examens, recueils de textes/notes de cours, des évaluations de l'enseignement par des personnes étudiantes ou des pairs et tout document pertinent permettant d'évaluer les compétences en enseignement; dans le cas d'une personne candidate sans expérience en enseignement, sa vision ou sa philosophie de l'enseignement universitaire;

7) Aux fins de référence, trois lettres de recommandation envoyées directement au doyen à jean-francois.thibault@umoncton.ca en incluant le numéro de référence du concours.

Veuillez noter que le comité de sélection pourrait demander aux personnes candidates de faire une présentation de recherche et de présenter un cours simulé ou un séminaire.

Les personnes intéressées à postuler sont priées de faire parvenir leur dossier, par courrier électronique, directement au doyen à jean-francois.thibault@umoncton.ca, en indiquant le numéro de référence du concours. Un dossier incomplet à la fermeture du concours ou sans les lettres de recommandation requises ne sera pas considéré.

Toute personne candidate qui n'a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente doit obtenir un permis de travail avant la date d'entrée en fonction pour le poste.

Salaire : Le traitement annuel est établi selon la formation et l'expérience. Les critères sont régis par la convention collective.

Fermeture du concours : le 7 février 2025

Personne ressource : Monsieur Jean-François Thibault, doyen - Faculté des arts et des sciences sociales

No. de téléphone : (506) 858-4018

Courriel : Jean-francois.thibault@umoncton.ca

Numéro de référence : UMAP24-28

Site Web d'entreprise: http://www.umoncton.ca