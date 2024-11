Albert Cohen et Genève. Guide littéraire

Contributions de : Pierre-Louis Chantre, Marie-Luce Desgrandchamps, Idit Ezrati Lintz,

Thierry Maurice, Bruno Racalbuto, Noémie Sakkal Miville, Yan Schubert.

Albert Cohen (Corfou, 1895 - Genève, 1981) a vécu près de cinquante ans à Genève, où il a écrit la majeure partie de son œuvre.

Ce guide littéraire interroge les rapports contrastés de l’écrivain à la Cité de Calvin. Il propose six promenades explorant vingt-neuf lieux emblématiques, des organisations internationales à Cologny, en passant par la Vieille-Ville, le Jardin Anglais et le parc des Bastions. Une riche introduction, des notices illustrées, des citations, des cartes et des documents inédits restituent la géographie personnelle de l’auteur de Belle du Seigneur.

Prodigieux satiriste, incurable inquiet, autofabulateur, Cohen fut dans sa ville d’adoption étudiant en droit, militant sioniste, fonctionnaire international, et écrivain consacré.

Promenades:

1. Nations – Pâquis

2. Cornavin – Mont-Blanc

3. Jardin Anglais – Cité

4. Bastions – Plainpalais

5. Tranchées – Malagnou

6. Pinchat – Cologny