Table ronde

"L'interdiction de la presse en langue étrangère en France au prisme des archives de la sûreté générale (1914-1940)

Lundi 9 décembre 2024, 14h-18h

Archives nationales site de Pierrefittre-sur-Seine, salle des commissions

organisée par Emilie Charrier, Archives nationales

Diana Cooper-Richet, réseau Transfopress & Ons Debbech, Université Paris 8

Programme

14h Accueil des participants

14h30 Police et censure : présentation des archives du bureau du contrôle de la presse sous la IIIe République

Emilie Charrier, Archives nationales, département de la justice et de l’intérieur

15h30 Pause

15h45 La censure de la presse polonaise dans l'instabilité de l'entre-deux guerres

Krystian Klekot, Sorbonne Université-Eur'Orbem UMR 8224

Approches transversales de la presse censurée

Nicolas Pitsos, BULAC, CHCSC Paris Saclay

Journaux anarchistes italiens publiés en France : valoriser ce fonds

Isabelle Felici, UFR Langues et cultures étrangères, Université Paul Valéry, Montpellier

La presse socialiste et communiste arabe face à la censure sous la III° République

Ons Debbech, Université Paris VIII, Laboratoire Pléiade, CHCSC Paris Saclay

La Presse en portugais en exil

Everton Vieira Barbosa, Université Sorbonne Paris Nord; CHCSC Paris Saclay

Surveiller et transmettre : la police française et la presse fasciste italienne

Bénédicte Deschamps, Université Paris Diderot; LARCA

17h Discussion