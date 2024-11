Olivier Barbarant, Victor Laby, Paul Éluard, comme un enfant devant le feu. Itinéraire politique d'un poète au XXe siècle

Paul Eluard est l’un des poètes les plus connus des Français. Sa place dans l’histoire littéraire n’est plus contestable, et il connaît la gloire toute particulière d’avoir marqué la mémoire populaire avec des vers connus de tous. Or toute gloire est un malentendu : concernant Eluard, il reste beaucoup à découvrir, et plus encore à expliquer.Paul Eluard apparaît souvent en autant d’images fixes dont la continuité est encore peu appréhendée : le surréaliste, le résistant, l’amoureux des femmes, l’ami des peintres, le stalinien… Dans l’imaginaire populaire, il est le poète de l’amour, mais aussi poète dans la Cité. Sa courte vie (1895-1952) est inextricablement nouée aux grands événements de son demi-siècle : il a connu deux guerres mondiales, les espoirs et les tragédies des années 1930 entre Front populaire et montée des fascismes, le délitement des empires coloniaux comme l’enfermement idéologique de la guerre froide. De l’apprentissage de la révolte à l’engagement politique, Eluard n’a cessé de prendre sa part, pour le meilleur et pour le pire, dans les combats et les débats de son temps.

Soixante-dix ans après la mort du poète, Olivier Barbarant et Victor Laby retracent ici son itinéraire intellectuel et politique, loin des approximations ou des réductions partisanes. De l’enfance choyée à la rébellion Dada, de la revue Littérature à l’adhésion au Parti communiste, de la fraternité humaine à la tyrannie stalinienne, ils déroulent le fil des événements publics et intimes qui, réunis, permettent de saisir les convictions d’Eluard, ses espérances, et comment l’Histoire les aura, ou non, trahies.

—

Olivier Barbarant est poète et critique littéraire. Ancien élève de l’ENS de Fontenay-Saint-Cloud, agrégé et docteur ès lettres, il a notamment dirigé l’édition des Œuvres poétiques complètes d’Aragon pour la bibliothèque de la Pléiade. Il suit l’actualité poétique pour des revues, telles Europe et Commune.

Victor Laby, diplômé de l’EHESS, est éditeur (Éditions des Lumières). Il est le rédacteur en chef de la revue Commune.