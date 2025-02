Dans les années 1780, Goethe, âgé d’à peine trente ans, est déjà célèbre grâce à son Werther. On le sait moins, mais à cette époque, il se passionne aussi pour les sciences naturelles et veut s’attacher à démontrer, grâce à l’anatomie, que l’Homme et les animaux sont bien plus étroitement apparentés que la science et l’Église ne l’enseignaient jusqu’alors. Il en veut pour preuve l’os intermaxillaire, un petit os dont il entend démontrer que l’homme l’a aussi. Goethe est persuadé qu’un crâne d’éléphant peut l’aider à en apporter la preuve décisive. Or, en Europe, en 1784, les éléphants sont encore fort rares… Oliver Matuschek a mené l'enquête sur Les Éléphants de Goethe dont les éditions Macula viennent de donner une traduction.

(Illustr. : Johann Heinrich Ramberg, 1777)