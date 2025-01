Oliver Matuschek, Les éléphants de Goethe

Traduction de Brigitte Cain-Hérudent

« Ainsi chaque créature n’est qu’une nuance et un son à l’intérieur d’une vaste harmonie qu’il faut étudier elle aussi dans sa totalité, sinon chaque élément n’est qu’une lettre morte. » Goethe, 1784

Dans les années 1780, Goethe, âgé d’à peine trente ans, est déjà célèbre grâce à son Werther. On le sait moins, mais à cette époque, il se passionne aussi pour les sciences naturelles et veut s’attacher à démontrer, grâce à l’anatomie, que l’Homme et les animaux sont bien plus étroitement apparentés que la science et l’Église ne l’enseignaient jusqu’alors. Il en veut pour preuve l’os intermaxillaire, un petit os dont il entend démontrer que l’homme l’a aussi. Goethe est persuadé qu’un crâne d’éléphant peut l’aider à en apporter la preuve décisive. Or, en Europe, en 1784, les éléphants sont encore fort rares…

Oliver Matuschek est l’auteur de nombreux ouvrages, dont une biographie, Stefan Zweig. Drei Leben (Fischer Verlag, 2006). Goethes Elefanten a paru en allemand en 2020 dans la prestigieuse collection « Insel Bücherei » des éditions Insel Verlag à Berlin.