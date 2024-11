Philippe Richard (dir.), Bernanos à l'œuvre

Romancier moderne aux yeux des littéraires et écrivain classique aux yeux des théologiens, Bernanos attend toujours d'être lu sans prisme, grâce à un regard qui en discerne véritablement la force et l'énergie. Or l'auteur est à l’œuvre dans la juste mesure où il se situe souvent là où l'on ne le pensait pas : il ouvre alors un monde qui lui est propre en se faisant prosateur, poète, exégète, philosophe et théologien – sans frontières assignables. L'homme qui fut étudiant à l’Institut catholique de Paris et à qui un grand amphithéâtre vient tout juste d’être consacré croise ainsi les chemins et les disciplines, faisant de sa vie une œuvre pour ne pas nous laisser orphelins d'une joie profonde pour temps de crise.



Avec les contributions de : François Angelier, Blandine Delanoy, Nicolas Faguer, Emmanuel Falque, Sabine Fos-Falque, Luc Fraisse, Sylvie Germain, Yves Meessen, Dominique Millet-Gérard, Pierre-Éloi Moreau, Philippe Richard.