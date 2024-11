Daniel Delbreil, Gérald Purnelle (dir.), Guillaume Apollinaire, le religieux et le sacré. Actes du colloque de Stavelot (2016)

Actes en ligne sur ERGA (Espace de Recherche sur Guillaume Apollinaire),

au sein du site de l'Association Internationale des Amis de Guillaume Apollinaire, apollinaireaiaga.com.

Les colloques de Stavelot ont vu le jour en 1958 et ont fêté en 2018, année du centenaire la mort du poète, leur soixantième anniversaire. Le présent ensemble de textes, qui compte dix contributions, constitue les actes du 19e colloque Apollinaire de Stavelot de 2016.

Comme ceux qui se sont tenus depuis, en septembre 2018 pour le centenaire de la mort du poète, en 2021 sur les « Silences d’Apollinaire » ou en 2023 sur « Apollinaire et les cinq sens », celui-ci avait été l’occasion de réunir amateurs passionnés et spécialistes érudits. Le thème directeur en était la question délicate et controversée de la religion, et, plus généralement, du religieux et du sacré dans la vie et dans les écrits d’Apollinaire. Ce sujet complexe n’avait plus fait l’objet d’une réflexion collective depuis plusieurs décennies ; les progrès dans la connaissance de l’œuvre, la découverte de textes et documents inédits permettaient des éclairages nouveaux que l’on découvrira dans les pages qui suivent.

—

Sommaire

Remerciements

Daniel Delbreil,

Préface. Apollinaire et les incertitudes religieuses

Du religieux, des religieux

Pierre Caizergues,

Le thème religieux dans l’Album de jeunesse d’Apollinaire ou la religion d’Apollinaire adolescent

Kurt Roessler,

L’Angélus du Munster de Bonn. Réminiscences religieuses et spiritualité nouvelle d’Apollinaire

Victor Martin-Schmets,

« Prêtres et religieux dans la correspondance d’Apollinaire »

Ordres et désordres religieux

Daniel Delbreil,

Visages de l’hérésie dans les récits de Guillaume Apollinaire

Jean-Pierre Paulhac,

« La Chanson du mal-aimé » : un cantique orphique

Elena Fernandez Miranda,

Guillaume Apollinaire et le goût de la provocation contre le divin et le sacré

Samir Marzouki,

Apollinaire et l’islam

Le sacré et le monde moderne

Fanny Romoth,

Apollinaire et la nouvelle religion de la vitesse. Une lecture de « Voyage »

François Naudin,

« Zone » ou la Confession d’un enfant du siècle (nouveau)

Laurent Fourcaut,

Apollinaire, la ville et le sacré

—

Pour accéder au volume en intégralité ou par article, cliquer ici…