Cécile Fourrel de Frettes, Prometeo. En el taller editorial de Vicente Blasco Ibáñez (1890-1928)

Cet ouvrage, rédigé grâce à une bourse de la Municipalité de Valencia, explore une facette peu étudiée de l’écrivain espagnol Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) : son labeur d’éditeur, auquel il consacra une énergie considérable. À la tête de la maison Prometeo et des entreprises qui l’ont précédée, Blasco sut tisser de fructueuses relations avec des écrivain.es, des éditeurs, des illustrateurs et des traducteur.rices, qui lui permirent de s’insérer dans une série de réseaux nationaux et internationaux. Le livre interroge la modernité d’un promoteur culturel qui fut tout à la fois un homme d’affaires et un intellectuel de rayonnement international. Un catalogue des principales collections illustrées de Prometeo conclut l’ouvrage.