Eliane Beaufils, Christophe Deleu, Pierre-Marie Héron (dir.), Le désir de belle radio aujourd’hui (fiction, documentaire)

Grâce à l’irruption et à la généralisation du podcasting depuis vingt ans, une nouvelle époque a commencé pour la radio de création dans les domaines de la fiction et du documentaire. La production et l’écoute de podcasts ont en partie déplacé les enjeux de concurrence et de publics vers le web. Elles ont aussi modifié la perception de la place de la radio dans la production et la transmission de mondes sonores intéressants. L’ouvrage met en avant des auteurs et des réalisateurs (Sebastian Dicenaire, Mariannick Bellot, Pierre Senges, François Pérache, Alexandre Plank, Christophe Rault, Sébastien Schmitz, Tanguy Viel, côté fiction ; José Pivin, Kaye Mortley, Irène Omélianenko, Sophie Simonot, Élise Andrieu, côté documentaire). Il aborde diverses facettes de la création de fictions ou de documentaires (l’esthétique du studio et du hors-studio, le format court, les types d’écoute, la composition musicale, la voix audiofictionnelle, le rapport au visuel, les conditions de production à France Culture, les enjeux éthiques du documentaire, le mélange des genres…). Il propose quelques panoramas critiques (la fiction jeunesse, les œuvres primées…). Il associe auteurs, réalisateurs, producteurs, responsables de programmes et chercheurs afin d’éclairer la métamorphose actuelle de la radio de création, principalement en France et en Belgique.

Éliane Beaufils est professeure en théâtre et performance à l’université Paris 8.

Christophe Deleu est professeur en sciences de l’information et de la communication à l’université de Strasbourg (CUEJ, Centre universitaire d’enseignement du journalisme/laboratoire Sage). Il est auteur radio et podcast.

Pierre-Marie Héron, ancien membre de l’Institut universitaire de France, est professeur de littérature française à l’université Paul-Valéry Montpellier 3.

Ouvrage publié avec le soutien du laboratoire Rirra 21 de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 et du laboratoire Scènes du Monde, création, savoirs critiques de l'Université Paris 8.

—

Table des matières

Introduction (Christophe Deleu et Pierre‑Marie Héron)

I. Fiction (1) : itinéraires

• De la poésie sonore à la fiction audio (Sebastian Dicenaire)

• Entretien avec Mariannick Bellot (Mariannick Bellot et Christophe Deleu)

• Pierre Senges, portrait de l’écrivain en auteur de fictions radiophoniques (Laurent Demanze)

• Art et techniques de l’écriture sonore de fiction. Expérience d’un auteur radio au travail (François Pérache)

• Entretien avec Alexandre Plank (Alexandre Plank et Thomas Guillaud-Bataille)

II. Fiction (2) : aspects esthétiques

• Théâtres dans la tête. Brecht, Benjamin, Artaud et la fiction radiophonique (Helga Finter)

• Sortir (de l’esthétique) du studio (Noémie Fargier)

• Soit dit en passant (Christophe Rault)

• La composition musicale comme moteur de réalisation sonore dans la fiction radiophonique (Sébastien Schmitz)

• Poétique de la voix en fiction audio (Élie Olivennes)

• Un cinéma radiophonique. Avance rapide et Top Ten de Tanguy Viel (Fabien Gris)

• Fins du monde et les formats radiophoniques actuels de la fiction (Marine Angé et Christophe Deleu)

III. Fiction (3) : panoramas

• La fiction jeunesse, miroir magique de la création radiophonique (Juliette Volcler)

• Que récompense-t-on ? Ou les critères de la belle fiction (Marion Chénetier-Alev)

• Les fictions du grand passage. Spéculations radiophoniques sur les temps qui nous attendent (Éliane Beaufils)

• La fiction à France Culture. Les défis et chantiers du moment (Blandine Masson)

IV. Documentaire (1) : figures

• Quelques réflexions autour du documentaire et sa difficulté d’être ici et ailleurs (Kaye Mortley)

• Liste des productions de Kaye Mortley diffusées en France

• Une radio d’auteur. Le documentaire de création de Kaye Mortley (Virginia Madsen)

• José Pivin. Au coeur ou aux limites du documentaire ? (Marion Chénetier-Alev)

• Journal d’une artisane du documentaire (Irène Omélianenko)

• Entretiens avec Irène Omélianenko (Irène Omélianenko et Christophe Deleu)

• Entretien avec Sophie Simonot autour de sa série La séparation (Sophie Simonot et Christophe Deleu)

• Entretien avec Élise Andrieu (Élise Andrieu et Jérôme Massela)

V. Documentaire (2) : enjeux et défis

• Produire des documentaires de création à France Culture. La nécessité de la collaboration entre réalisateur et producteur (Séverine Leroy)

• Écrire avec les voix des autres. Quels enjeux éthiques derrière le « beau documentaire » ? (Fanny Dujardin)

• Dispositifs de feintise dans le docufiction radiophonique (Christophe Deleu)

• Le soupçon de la fiction. Le podcast S-Town, aux frontières du réel (Ella Waldmann)

• À la radio, « on n’y voit rien » (Simone Douek .) • Quelques mots de conclusion (Éliane Beaufils)