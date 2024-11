Julien Sapori, Winckelmann et ses assassins

Le 8 juin 1768, Johan Winckelmann, fondateur de l’archéologie moderne, est assassiné dans une chambre d’auberge à Trieste par un autre client, dont il avait fait la connaissance quelques jours auparavant. L’auteur du crime, un certain Arcangeli, sera arrêté et passera des aveux circonstanciés. Le procès permettra d’établir que le meurtre avait été prémédité et que son mobile était le vol de certaines pièces de monnaie de grande valeur que l’archéologue transportait avec lui. Arcangeli sera condamné à mort et exécuté sur la roue devant l’auberge où il avait commis le meurtre.

Voici pour les faits. Mais aujourd’hui encore, « l’affaire » Winckelmann soulève des polémiques. L’écrivain Dominique Fernandez a popularisé l’hypothèse d’un crime entre homosexuels avec son roman Signor Giovanni publié en 1981, et de nos jours une grande partie de la communauté gay considère l’affaire comme entendue : Winckelmann, homosexuel lui-même, aurait été tué par son amant occasionnel, comme le furent Pasolini et d’autres.

Qu’en est-il vraiment et quelle frontière y a-t-il entre l’histoire et son appropriation ? Julien Sapori a mené l’enquête.