Jean-Marc Moret, Vico et Winckelmann

Après l’édition définitive des écrits de Winckelmann (Mainz, 1992-2022), tout semblait avoir été dit sur l’inventeur de l’histoire de l’art. Quant à Vico, jamais il n’a suscité autant d’enthousiasme que dans ce premier quart du XXIe siècle. Comment alors se fait-il que personne jusqu’ici n’ait vu que Winckelmann s’inscrit dans la continuation directe de Vico ? En est cause la schizophrénie intellectuelle qui gangrène le monde de la recherche depuis plusieurs décennies. Nous en avons établi un audit dans L’assassinat de la vérité scientifique (2022) : à bon entendeur !

Plus concrètement, De Lautréamont à Francis Bacon a montré, à l’exemple de ce grand peintre et du romancier Louis Aragon, comment les « spécialistes » sont restés aveugles devant la principale source d’inspiration de ces deux artistes, Cocteau, mais Cocteau cinéaste. Vico – au XVIIIesiècle déjà ! – avait révélé la marche à suivre en écrivant sa toujours surprenante Scienza nuova. Une génération après Vico, Winckelmann a conçu, dans son Histoire de l’art de l’Antiquité, une approche culturelle qu’on peut qualifier de transdisciplinaire avant la lettre.

Docteur ès lettres classiques de l’Université de Genève, sa ville natale, Jean-Marc Moret a enseigné l’archéologie classique et l’histoire de l’art à l’Université de Lyon 2, dont il est professeur émérite. Après avoir fouillé à Métaponte avec Antonio de Siena et à Palmyre avec Michal Gawlikowski, il a ouvert deux chantiers en Italie : à Ostie (schola del Traiano) et à Garaguso (Basilicata), où avait été exhumé en 1916 le célèbre tempietto de marbre. En matière de publications, il s’inscrit, lui aussi, dans la ligne transdisciplinaire de Vico et Winckelmann. Car il a reconnu intus et in cute, combien les barrières entre disciplines empêchent la découverte de faits culturels importants. Et il a compris, par l’exemple de Vico et Winckelmann, que renouveler les vieux concepts d’imitation, d’influences et d’interdépendance, permet d’ouvrir des scénarios historico-culturels précédemment impensables.