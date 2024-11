Styles, genres, auteurs, n° 21 : Richard de Fournival, Crenne, Corneille, Staël, Vigny, Koltès

Se trouve ici réunie une série d’études consacrées au programme de la session 2025 des épreuves de grammaire et stylistique française : Le Bestiaire d’amour de Richard de Fournival, Les angoisses douloureuses qui procèdent d’amour d’Hélisenne de Crenne, Le Menteur, La Suite du Menteur et La Place Royale de Pierre Corneille, De la littérature de Mme de Staël, les Poèmes antiques et modernes et Les Destinéesd’Alfred de Vigny, Dans la solitude des champs de coton et Combat de nègre et de chiens de Bernard-Marie Koltès. En appuyant leurs analyses sur des aspects linguistiques, lexicales, génériques ou poétiques, les contributeurs de ce volume illustrent l’apport de la lecture stylistique à l’interprétation des textes.

Sommaire

Richard de Fournival

Géraldine Veysseyre, Des fragments d’un discours amoureux au Bestiaire d’Amour, ou le choix de la

prose pour « parler [d’amour] plus forment »

Hélisenne de Crenne

Mireille Huchon, Dame Helisenne : un style imaginé à plaisir

Pierre Corneille

Mathilde Morinet, « Invente à m’éblouir quelques nouveaux détours » : virtuosités rhétoriques et spectacle de la parole dans Le Menteur de Corneille

Lauriane Maisonneuve, Docere ridendo : l’écriture sentencieuse dans les comédies de Corneille

Germaine de Staël

Sandra Poujat, Le style républicain de Staël : hériter des imaginaires langagiers de l’Ancien Régime et de la Révolution

Hélène Parent, Redéfinir l’idéal d’un(e) moderne Cicéron(e) après la Révolution

Alfred de Vigny

Jean-Michel Gouvard, Rimes, vers et strophes dans les poésies d’Alfred de Vigny

Pierre Fleury, « Le hamac d’autrefois » : le je lyrique dans la poésie de Vigny

Bernard-Marie Koltès

Edoardo Cagnan, De quoi parle Combat de nègre et de chiens de Koltès : texte, avant‑texte et paratexte

Élise Nottet-Chedeville, La « surlittérarité » koltésienne : mythe ou réalité ?

Bibliographie

Résumés