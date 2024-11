Xavier Lardoux, Christophe Honoré. Des fantômes et des arts

Au cinéma, au théâtre, à l’opéra et en littérature, Christophe Honoré est devenu, discrètement, l’un des artistes les plus prolifiques de sa génération, et a construit une œuvre d’un éclectisme rare. D’abord considéré comme un écrivain faisant des films, il s’est transformé, au fil des ans, en un cinéaste mettant en scène des pièces et des opéras, pour être aujourd’hui tout à la fois cinéaste, metteur en scène et écrivain. Quelle que soit la forme qu’il privilégie, il réussit toujours à interroger, avec douceur, humour et grâce, nos enfances, nos familles, nos amours et nos disparus.

Ce livre, richement illustré par ses œuvres, par ses archives et documents de travail, rassemble un entretien au long cours avec Christophe Honoré, et des textes inédits d’une vingtaine de personnalités qui travaillent à ses côtés, dans les différents champs artistiques (cinéma, littérature, opéra et théâtre), parmi lesquelles Alex Beaupain, Catherine Deneuve, Marina Foïs, Louis Garrel, Vincent Lacoste, Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni ou Serge Toubiana.