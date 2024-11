Chéreau, chantiers ouverts. Le metteur en scène de théâtre et d'opéra (Paris Sorbonne)

Le metteur en scène de théâtre et d'opéra

Journée d’étude organisée par

Marianne Bouchardon et Gilles Demonet (Sorbonne-Université)

Organisée à l’occasion des dix ans de la disparition de Patrice Chéreau, cette journée d’étude poursuivra une ambition moins commémorative que prospective. En explorant les spectacles marquants de son œuvre, elle lancera un programme de recherche interdisciplinaire destiné à transmettre son héritage, à enrichir l'analyse de son travail et à valoriser les fonds d'archives confiés à l'Imec.

Dans cette perspective, seront réunis d’anciens collaborateurs de Patrice Chéreau, des chercheurs confirmés et de jeunes chercheurs : les uns ont participé, de l’intérieur, au processus créatif, les autres ont assisté, de l’extérieur, à l’événement spectaculaire, d’autres encore ne connaissent des mises en scène de Patrice Chéreau que les écrits, les esquisses, les dessins, les photographies, les enregistrements qui en conservent de fragmentaires et imparfaits souvenirs. Croiser leurs points de vue donnera ainsi à réfléchir à cette dialectique d’éternel et d’éphémère, de conservation et de disparition, de trace et de perte, par laquelle se fabrique et se transmet notre mémoire du spectacle vivant.

Inscription à l’adresse : mariannebouchardon@yahoo.fr

—

Programme :

9h Accueil

9h30 Introduction par Jack Lang, président de l’Association Transmission Chéreau

Présidence de séance : Marianne Bouchardon (Sorbonne-Université)

9h45 Nathalie Léger (Imec) : « Le fonds Chéreau à l’Imec »

10h05 Dominique Goy-Blanquet (Université de Picardie) : « Patrice Chéreau, lecteur : ‘je’ est un et une autre »

10h25 Arnaud Sevcik (Sorbonne-Université) : « ‘Faire ville’ dans la mise en scène de Dans la solitude des champs de coton par Patrice Chéreau à la Manufacture des Œillets (1995-1996) ».

10h45 Échanges avec la salle

11h05 Pause café

Présidence de séance : Florence Naugrette (Sorbonne-Université)

11h20 Sophie Marchand (Sorbonne-Université) : « Chéreau inventeur de Marivaux »

11h40 Anne-Françoise Benhamou (ENS Ulm) : « Le féminin dans la dramaturgie de Chéreau »

12h Échanges avec la salle

12h15 Pause déjeuner

Présidence de séance : Anne-Françoise Benhamou (ÉNS-Ulm)

14h Entretien avec Valérie Nègre, assistante de Patrice Chéreau, à propos de Tristan und Isolde et Phèdre, animé par Gilles Demonet.

14h30 Céline Delivet (Sorbonne nouvelle) : « Patrice Chéreau, documenter la répétition (théâtre et opéra) : Dans la solitude des champs de coton (1995), Così fan tutte (2005), Elektra (2013) »

14h50 Gilles Demonet (Sorbonne-Université) : « Les artistes lyriques dans le processus créatif de Patrice Chéreau »

15h10 Échanges avec la salle

Présidence de séance : Gilles Demonet (Sorbonne-Université)

15h40 Julien Centrès (Université Panthéon-Sorbonne) : « Le Syndrome de Vichy, sur scène et à l’écran : les opérations historiques de Jean-Pierre Vincent et de Patrice Chéreau (1978-2004) ».

16h François Regnault, collaborateur de Patrice Chéreau de 1973 à 1985 : « Travailler avec Chéreau »

16h30 Entretien avec Dominique Bruguière, créatrice lumière pour Patrice Chéreau, mené par Elisabeth Darrobers (Sorbonne-Université)

17h Échanges avec la salle

17h15 Conclusion par Marianne Bouchardon (Sorbonne Université) et Pablo Cisneros (Co-fondateur de l’Association Transmission Chéreau)

—

Avec le soutien de l’Association Transmission Chéreau, CELLF, Imec, Initiative Théâtre, IreMUS et PRITEPS.