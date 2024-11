Louise Van Brabant, Laura Palmer. Au Pays des miroirs

Héroïne spectrale à l’origine de la série Twin Peaks créée par Mark Frost et David Lynch, Laura Palmer est un mystère. Tout à la fois prom queen, femme fatale et demoiselle en détresse, elle accumule les masques jusqu’à devenir un personnage universel, constitué des archétypes féminins de l’âge d’or du cinéma hollywoodien et des soap operas télévisés.

Mais qui est véritablement Laura Palmer, que représente-t-elle au-delà de ce pouvoir de fascination qui dépasse les remparts de la fiction ? Tour à tour victime et vengeresse, Laura menace l’ordre établi depuis les limbes. Reine des absentes au royaume des reflets brisés, elle s’incarne en puissance sous toutes sortes de peaux, réanimée par la colère du grand corps collectif que forment, comme une armée, les personnages féminins de Twin Peaks.

La mythique série de David Lynch révèle alors d’inattendus enjeux féministes.