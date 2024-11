Charles des Guerrois , Le Bouquineur, suivi d'Une histoire de livres

Grand bibliophile troyen du XIXe siècle, Charles des Guerrois (1817-1916) légua les 45 732 volumes composant sa précieuse collection à la bibliothèque de sa ville. Dans les archives manuscrites du collectionneur, également conservées à la Médiathèque de Troyes, figurent deux nouvelles inédites que le présent volume se propose de donner à lire pour la première fois dans leur intégralité. D'inspiration autobiographique, les deux récits Le Bouquineur et Une histoire de livres mettent en scène deux bibliophiles passionnés. En relatant les heurs et malheurs de collectionneurs cultivant le goût immodéré des livres, ces contes bibliophiliques illustrent une pratique et une conception de la bibliophilie inspirées par trois principes que l'auteur avait lui-même revendiqués: " goût, curiosité, érudition ". Aucune modification n'a été apportée aux textes. Seules quelques notes ont été ajoutées afin d'en faciliter leur compréhension.

Sommaire :

Avant-propos

par Olivier Justafré (Archives départementales du Tarn) et Jean-Louis Haquette (Université de Reims Champagne-Ardenne)

Le Bouquineur

par Charles des Guerrois

Une histoire de livres

par Charles des Guerrois