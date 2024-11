Vitaliano Brancati, Rêve de valse, suivi de Les Aventures de Tobaïco

Édition d'Alain Sarrabayrouse

Traduction de l'italien par Soula Aghion

Quoi de plus naturel que de vouloir organiser un bal dans une petite ville du centre de la Sicile lorsque les distractions manquent et que la bonne société en est réduite à évoquer les derniers romans à la mode pour tromper l’immonde ennui ? Un bal avec des valses, bien sûr, quelque chose de vivant, qui fasse voler en éclats la monotonie triomphante du milieu des années 1930, et permette aux fonctionnaires en poste dans la petite ville de sortir de leur lugubre isolement…

Tout irait pour le mieux si le passage de visiteurs étranges, qui sèment le trouble dans l’esprit des habitants, ne venait ajourner le projet. Et il n’y aurait que demi-mal si ce trouble ne s’installait durablement dans les rêves du malheureux la Pergolla, le poussant au crime dans un moment de délire…

Ce court drame onirique, à la fois burlesque et féroce, est sans doute l’un des meilleurs récits issus de l’inspiration caustique et baroque de l’auteur du Bel Antonio.

Lire un extrait…