Vanezia Pârlea, Sarga Moussa (dir.), Les Balkans, un voyage vers l’hybridité

Les Balkans ont souvent fait l’objet d’un imaginaire négatif, lié à leur fragmentation et aux conflits identitaires. Pourtant, cette région a également constitué un espace à la fois physique et mental d’une possible hybridité culturelle, un espace-frontière, où de nouvelles identités ont pu être imaginées par les voyageurs, rompant ainsi avec la logique habituelle d’essentialisation, que celle-ci serve à stigmatiser une supposée infériorité « orientale » ou à faire l’éloge d’un exotisme folklorisant non moins suspect. À partir d’un corpus viatique cohérent, cet ouvrage part à la recherche de ce qui se joue, entre les xixe et xxie siècles, dans le regard que portent les voyageurs européens sur ces régions où Orient et Occident se côtoient et, parfois, se mélangent, en constituant un « tiers espace », c’est-à-dire un « lieu » privilégié où se recréent de nouvelles identités culturelles.