Sarga Moussa, Randa Sabry (dir.), Le canal de Suez au prisme de la littérature et de l'histoire. Une anthologie (1850-1975)

D’emblée, le canal de Suez s’enveloppe d’une aura mythique. Par ses origines pharaoniques d’abord, quand il reliait le Nil à la mer Rouge. Par la célébrité de Bonaparte ensuite, qui en fit établir le premier projet d’aménagement moderne. Par le prestige de Ferdinand de Lesseps et du Khédive Ismaïl enfin, qui s’engagèrent dans le chantier géant de sa construction. Inaugurée en 1869 par des fastes dignes des Mille et une Nuits, cette voie maritime séduisit les voyageurs tant par la révolution des transports qu’elle permit que par sa promesse d’un “mariage de l’Orient et de l’Occident”.

Cette anthologie de textes relatifs à l’élaboration, à la construction et à l’exploitation du canal de Suez reflète ses multiples images et mémoires : sa légende dorée, ses drames, les conflits idéologiques et militaires qu’il provoqua. Fresque tout en contrastes, mêlant des extraits commentés dont beaucoup de textes traduits : leur réunion participe d’une volonté d’Histoire partagée.

Directeur du laboratoire Thalim (Paris) et rédacteur en chef de la revue Viatica, Sarga Moussa est un spécialiste de l’orientalisme littéraire et du récit de voyage aux xixe et xxe siècles.

Randa Sabry est professeure de critique littéraire à l’université du Caire et traductrice. Ses travaux s’orientent vers la découverte d’intellectuels égyptiens partis en Europe au temps de la Renaissance arabe.