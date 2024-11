Deux bourses au centre Käte Hamburger pour l’étude des pratiques culturelles de réparation, CURE (Saarbrücken)

Le centre Käte Hamburger pour l’étude des pratiques culturelles de réparation (CURE) met au concours 12 bourses de recherche.

Le centre Käte Hamburger CURE à l'Université de la Sarre est un institut d’études avancées soutenu depuis 2024 par le ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche (BMBF).

Chaque année, jusqu'à douze résident·es sont sélectionné·es pour des bourses de chercheur·ses junior ou senior. Ils·Elles auront la possibilité de travailler pendant une durée de séjour de 12 mois maximum sur un projet personnel pertinent pour le thème de recherche du centre.

Les candidatures sont ouvertes aux chercheur·ses en culture et en sciences humaines à partir de la phase postdoctorale.

L'appel à candidatures pour les bourses pour la période d'octobre 2025 à septembre 2026 est ouvert jusqu'au 2 janvier 2025 et nous serions très heureux que vous puissiez publier et transférer l'appel à candidatures dans vos institutions et réseaux.

De plus amples informations sur le centre Käte Hamburger CURE et l'appel à candidatures sont disponibles à l'adresse :

https://cure.uni-saarland.de/fr/fellows/call-for-application/

Pour toute question : khk@uni-saarland.de