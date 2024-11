Montaigne et ses traducteurs مـونــتـيــــنيْ ومترجــموه Montaigne and his translators

Sous la direction de : Desan (Philippe), Dotoli (Giovanni)

Préface de : Benmakhlouf (Ali)

Paris, Classiques Garnier, Rencontres, 2024

Il s'agit d'aborder les questions de « traductibilité » et d’adaptation linguistique de Montaigne dans la culture arabophone et de revenir sur le choix de la langue vernaculaire. Ce volume revisite aussi le rapport de l'auteur au latin. Quant aux traductions de Montaigne en anglais, elles offrent un modèle d’adaptation linguistique et idéologique.

Table des matières…

Lire les résumés…