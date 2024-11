Roger Numier, Si peu que rien. Opus incertum VI – Carnets 1994/1995

« Le livre que vous tenez entre les mains est la première édition intégrale des carnets où Roger Munier consignait jour après jour ses pensées ou ses notations d'instants. Dans son esprit, ces notes et aphorismes étaient au départ destinés à une publication posthume, même s'il lui est arrivé d'en extraire pour les regrouper par thèmes et les publier en volume. » — Jacques Munier, préface.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Dire l’indicible avec Roger Munier", par Alain Roussel (en ligne le 12 novembre 2024).

Dans l’espace littéraire, Roger Munier (1923-2010) est insituable. La facilité consisterait à l’inscrire dans une démarche purement métaphysique, dans la mesure où chez lui le concept tient une place importante et où il a eu des relations amicales notamment avec Heidegger, qu’il a traduit, et avec Cioran. L’autre tentation, tout aussi approximative, serait de l’identifier comme poète, alors qu’il disait lui-même que la poésie « n’est pas son terrain », malgré ses liens d’amitié avec Char, Bonnefoy, Paz, Celan et Juarroz, entre autres.