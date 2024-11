Lydie Laroque et Virginie Tellier (dir.), Médiations pour la littérature de jeunesse au XXIe siècle

Les pratiques de médiation de la littérature de jeunesse, dans et hors de l'école, se diversifient. La littérature de jeunesse n'est plus seulement perçue comme un support pour l'apprentissage de la lecture, mais comme une expérience sensible: les livres pour la jeunesse sont les œuvres d'art les plus présentes dans l'environnement des enfants, et la lecture est leur principale pratique culturelle. Réunissant les contributions de spécialistes issus de plusieurs champs disciplinaires, ce livre explore la diversité des formes prises par la médiation du livre et de la lecture pour jeunes publics et aborde la question de la formation des médiateurs. Il est complété par les témoignages d'une médiatrice, de deux bibliothécaires et d'une libraire.