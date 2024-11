Maxime Cervulle, Bérénice Hamidi (dir.), Les damné·es de la scène

Un ouvrage pluridisciplinaire pour comprendre les controverses sur le racisme qui se jouent sur les scènes théâtrales depuis 15 ans : de quoi la multiplication de ces polémiques est-elle le signe ? En quoi renseigne-t-elle sur des reconfigurations idéologiques en cours dans le champ culturel et, plus largement, dans les champs médiatique, intellectuel et politique.

L’ouvrage répond à la nécessité de sortir d’une vision polarisée des controverses sur le racisme dans le champ théâtral, ainsi que de la disqualification de principe des mobilisations ayant critiqué des spectacles sur cette base. Il propose une analyse de ces controverses qui les resitue dans un contexte où les discriminations ethnoraciales, le manque de diversité et le partage inégal des moyens de productions sont désormais nommés par certains acteurs du secteurs, militants mais aussi institutionnels. L’ouvrage se situe donc à distance des paniques morales sur la « cancel culture » et les intègre à l’objet d’étude, tout comme les appels à la défense de la « liberté de création » des artistes, en les mettant en regard de la liberté d’expression des publics revendiquée par les groupes activistes antiracistes mobilisés contre les œuvres.

Entre débats houleux, manifestations devant les salles de spectacles, interruptions de représentations ou demandes de déprogrammation, depuis une quinzaine d’années la vie théâtrale française est régulièrement émaillée de controverses sur le racisme. Toutes présentent un même scénario : des spectacles visant à dénoncer des injustices liées au racisme ou à l’histoire coloniale en viennent à susciter des réactions indignées… qui font à leur tour l’objet d’une indignation virulente. De quoi la multiplication de ces affaires est-elle le signe ? En quoi renseigne-t-elle sur des reconfigurations idéologiques en cours dans le champ théâtral et plus largement dans les champs médiatique, intellectuel et politique ?

Au travers de contributions pluridisciplinaires, cet ouvrage documente le développement d’un activisme antiraciste en terrain culturel et la mise en circulation de nouveaux critères d’évaluation des œuvres, qui excèdent le seul niveau esthétique et pluralisent les discours sur la responsabilité sociale des artistes et des institutions culturelles. Prenant à revers la panique morale autour de la « cancel culture », le livre étudie la configuration de ces controverses, leur structure argumentative et les concepts mobilisés (« blackface », « appropriation culturelle », etc.). Il explore leurs effets sur l’institution théâtrale, des débats sur la liberté de création à la promotion d’une plus grande diversité des corps, des voix et des récits sur les scènes.