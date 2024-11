La Nouvelle Revue Française, Automne 2024 : "Donc c'est non !"

Contient 12 photographies de Nicolas Krief

Éditorial :

Olivia Gesbert, Lisez le monde avec ceux qui l’écrivent !



Les voix de la littérature :

Hélène Cixous, Entre littérature et barricades (Entretien)



Donc c'est non ! :

Albert Camus, Un homme qui dit non

Marylin Maeso, Se faire un non

Kamel Daoud, Comment dire « Non ! » au dieu de son époque ?

Sébastien Lapaque, Que votre non soit un non

Jérôme Garcin, Les non de Nanot

Emmanuelle Lambert, Non à la littérature

Jennifer Tamas, Les Sappho du non

Adeline Baldacchino, L'autre non du poème

Aleš Šteger, Le non, un essai

Daniel Pennac, Le Bartleby de Melville



Idées :

Barbara Cassin, Le livre et l'IA : moins bêtes ensemble ?



Voir la littérature en peinture :

Franck Maubert, L'art peut-il se passer de mots ?

Cioran, Nicolas de Staël ou le vertige

Erri De Luca, Au nom des marbres du Parthénon

Blandine Rinkel, La toile (36 fils tirés à partir du Pierrot de Watteau)

Nina Leger, Espace témoin

Laura Vasquez, De la falaise s'écoule de grandes masses de Jérôme Bosch

François Durif, Terrain trouvé

Stéphane Massonet, Portrait pour un squelette sans masque

Emma Becker, L'Origine du monde, un hurlement d'amour et d'impuissance