Silvia Baron Supervielle avec Gersende Camenen un recueil de Textes retrouvés de Jorge Luis Borges, des textes "où les mots s’allongent, les phrases abordent le terrain des intrigues et des mystères". Si les sujets sont quelquefois inhabituels et semblent même étrangers à la littérature, Borges les ramène à son monde, si fortement littéraire, et crée un espace qui dépend autant de la réalité que de sa vision des choses.