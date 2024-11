Jorge Luis Borges, Textes retrouvés

Trad. de l'espagnol (Argentine) par Silvia Baron Supervielle et Gersende Camenen.

Introduction de Gersende Camenen, postface de Silvia Baron Supervielle

Tous les Textes retrouvés possèdent une étonnante beauté. Dès que je me suis penchée sur eux, j’ai ressenti une puissante intensité, les mots s’allongent, les phrases abordent le terrain des intrigues et des mystères, le monde de Borges est présent comme dans « Bulletin de toute une nuit » ou « La vaine dispute de Boedo et Florida ». Et si les sujets sont quelquefois inhabituels et semblent même étrangers à la littérature, Borges les ramène à son monde, si fortement littéraire, et crée un espace qui dépend autant de la réalité que de sa vision des choses. — Silvia Baron Supervielle

Lire un extrait…