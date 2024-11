Les Revues, lieu du débat entre théâtre, danse et performance (France, Royaume-Uni, Amérique du Nord), 1950-2020 (Sorbonne nouvelle)

Journée d’étude

Les Revues, lieu du débat entre théâtre, danse et performance (France, Royaume-Uni, Amérique du Nord ; 1950-2020)

Lundi 25 novembre 2024

Maison de la Recherche

4 rue des Irlandais, 75005 - Salle du Conseil

9H30-17H30

Dans le cadre du projet RELIRE (Refaire les liens, Inverser le regard. Pratiques, discours et histoires du théâtre, de la performance et des scènes performantielles – 1950-2020) et du GRIRT (Groupe de Recherche Interuniversitaire sur les Revues de Théâtre.

Comité scientifique : Bénédicte Boisson (Université Rennes 2, APP, Thalim) ; Marco Consolini (Université Sorbonne Nouvelle, IRET, GRIRT) ; Laure Fernandez (chercheuse associée Thalim) ; Nicolas Fourgeaud (Haute École des Arts du Rhin) ; Ophélie Landrin (Boston College) ; Samuel Lhuillery (Université Toulouse - Jean Jaurès, Université Sorbonne Nouvelle) ; Sylvie Mokhtari (Archives de la critique d'art) ; Romain Piana (Université Sorbonne Nouvelle, IRET, GRIRT).

Journée co-dirigée par Ophélie Landrin (Boston College) et Samuel Lhuillery (Université Sorbonne Nouvelle, Université Toulouse - Jean Jaurès).

Programme

9h30 : Accueil et café

10h00-10h15 : Introduction, par Ophélie Landrin et Samuel Lhuillery

10h15-11h45 :

Marie Pecorari (MCF Paris IV- Sorbonne, Agrégée d’Anglais), Les débuts de Performing Arts Journal, entre exigence œcuménique et tâtonnements méta-critiques (1976-1986)

Marco Consolini (Professeur à l’Institut d’Etudes Théâtrales université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, co-dirige le Groupe de Recherche Interuniversitaire sur les Revues de Théâtre (GRIRT), Théâtre populaire et Travail théâtral. A l’origine de la défiance (française) envers le « théâtre performatif » ?

Tomaž Toporišič (Dramaturge et Professeur en histoire et théories du théâtre et des arts de la performance, Academy for Theatre, Radio, Film and Television, Université de Ljubljana), A place for debate between theater, dance and performance: re-appropriation of the terms from France, UK, North America, journals and magazines in (post)socialist Europe

11h45-12h15 : Discussion

12h30-13h45 : Déjeuner

13h45-15h - Abigail Lang (MCF en littérature américaine Université Paris Cité, membre de l'équipe LARCA-UMR 8225), Performance et ethnopoétique dans les revues Alcheringa (1970-1980) et New Wilderness Letter (1977-1982) ; suivi d’une discussion entre Abigail Lang et Pauline L. Boulba (artiste, activiste et chercheuse en danse, Docteure en recherche-création département danse de l’Université Paris 8) modérée par Nicolas Fourgeaud (Histoire de l’art, Professeur d’enseignement artistique, Haute école des arts du Rhin)

15h15-16h45 :

Alice Truc (Doctorante en histoire de l’art et en humanités numériques, co-tutelles Université de Montréal et Université Rennes 2), De la scène à la page : essai de lecture distante des arts vivants dans la revue Opus International (1967-1995).

Aurélien Degrez (Ancien étudiant de l’ENS Ulm, doctorant à l’Université de Rennes 2), Dire l’interdisciplinarité au regard de la scène : le cas Mouvement.

Céline Gauthier (rédactrice en chef de la revue Cahiers de danse, Docteure en danse Université Côte d’Azur, chercheuse associée au CHUS, Université Catholique de l’Ouest, et enseignante à l’Institut d’études théâtrales, Université Sorbonne-Nouvelle), La performance par omission, quelques indices d’un silence dans la revue Repères, cahier de danse.

16h45-17h30 : Pause et discussion conclusive

Si vous souhaitez assister à la journée en distanciel, merci d’envoyer un email à revues.relire@gmail.com avant le 22 novembre afin d’obtenir un lien zoom.