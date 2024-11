Mogens Lærke, Leibniz lecteur de Spinoza. La genèse d’une opposition complexe

Réimpression en broché (2 volumes) de l'édition reliée de 2008.

La comparaison entre Leibniz et Spinoza figure parmi les plus riches de l’histoire de la philosophie. Depuis le début du XVIIIe siècle, elle a retenu l’attention de nombreux philosophes tels que Wolff, Mendelssohn, Schelling, Cassirer et Russell. Basé sur les avancées les plus récentes en matière d’édition, Leibniz lecteur de Spinoza propose une nouvelle interprétation globale de cette rencontre philosophique à partir d’une méthodologie à la fois comparative et génétique. L’ouvrage reconstruit la confrontation des philosophes sur des questions de théologie et de politique : l’interprétation des miracles, la nature de la vraie religion, les fondements du droit naturel, le jus circa sacra, les principes d’exégèse biblique. Il suit pas à pas l’évolution de la réception leibnizienne de la métaphysique de Spinoza, de la bienveillance réfléchie dont témoignent les fragments du De summa rerum de 1675-1676 à l’opposition décisive qui se met en place dans les commentaires critiques sur l’Éthique, rédigés en 1678. Il explore enfin une série d’interprétations comparatives de la philosophie spinozienne que Leibniz propose à partir de 1679, notamment par rapport au cartésianisme, au cabalisme et au scepticisme.

Mogens Lærke, né en 1971 au Danemark, est directeur de recherche au CNRS, affilié à la Maison Française d’Oxford et au laboratoire IHRIM (UMR 5317) à l’ENS de Lyon.

