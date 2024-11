V. Ferrer, M.-C. Gomez-Géraud & J.-R. Valette (dir.), Le discours mystique entre Moyen Âge et première modernité

Sous la direction de Véronique Ferrer, Marie-Christine Gomez-Géraud et Jean-René Valette.

Avec un cahier d'illustrations couleurs.

Dans la période qui mène du XIIe siècle au seuil des Lumières, le discours mystique s’offre comme un véritable carrefour, dont l’intelligibilité se déploie autour de quatre pôles pour former ce que Pierre Gire nomme un carré mystique. Après le langage (2019), le sujet (2019), l’institution (2021), le présent volume s’intéresse à la révélation suivant un double point de vue, celui de Dieu qui communique le mystère, celui de l’homme qui l’expérimente. Dans leur structure d’ensemble, les études ici réunies épousent le mouvement menant du geste divin de dévoiler à l’expérience humaine de l’absolu, de l’événement pour ainsi dire à son appropriation intérieure. Au cœur de ce processus dynamique, la Bible occupe une place nodale : elle constitue non seulement le mode privilégié par lequel Dieu se révèle aux hommes, mais elle est aussi ce « livre ouvert » à l’interprétation et à la méditation, à partir duquel s’amorce l’aventure individuelle et collective de la révélation.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...