Théodora Psychoyou & Isabelle His (dir.), Penser, composer, pratiquer la musique au temps de Descartes

Rédigé en 1618, le Compendium musicæ est le premier écrit, peu connu, du jeune René Descartes, où se dessinent déjà les bases d’une nouvelle esthétique fondée sur la matérialité et la perception : « L’objet de la musique est le son, sa fin est de mouvoir en nous diverses passions ». Cet ouvrage propose d’en réévaluer la portée en le confrontant avec les productions théoriques et musicales des premières décennies du XVIIe siècle. Trois grands domaines se dégagent : celui des discours sur la musique et les sciences, celui de la composition et des pratiques d’exécution, enfin celui de l’enseignement, c’est-à-dire d’une théorie pratique. Dans une perspective pluridisciplinaire associant philosophie, histoire des sciences et musicologie, les essais réunis ici témoignent, sans prétendre à l’exhaustivité, de regards actuels sur cette période particulière. Ils abordent de façon renouvelée diverses manifestations du musical au temps de Descartes, en France et en Europe.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...