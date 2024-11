Gestionnaire de projet à l'Université Brock (St. Catharines, Ontario)

À propos du rôle :

Staging Better Futures/Mettre en scène de meilleurs avenirs (SBF/MSMA) est un projet de partenariat intersectoriel financé par le CRSH qui vise à améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage des étudiant-e-s et des éducateur-trice-s issus de minorités dans l'enseignement postsecondaire du théâtre au Canada. Le ou la gestionnaire de projet sera responsable de la supervision des opérations du projet dans son ensemble. SBF/MSMA adopte une approche féministe intersectionnelle du leadership, de la gouvernance et de la gestion, en faisant explicitement des interventions antiracistes, décolonisantes et axées sur l'équité et l'accès dans les structures et les pratiques oppressives. Le ou la gestionnaire de projet veille à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans de travail annuels pour les activités de recherche et d'administration. Il ou elle soutient les codirectrices du projet dans la planification stratégique complexe et créative, basée sur un haut degré de collaboration, de consultation et de communication écrite et interpersonnelle en français et en anglais. Les responsabilités comprennent la planification budgétaire et financière, y compris la préparation et la gestion des budgets de projet, le respect des règles de financement et la collaboration avec les membres du personnel assignés à l'administration financière.

Le ou la gestionnaire de projet devra :

Fournir une expertise et un soutien aux différents comités de recherche SBF/MSMA en développant des flux de travail et en identifiant les ressources nécessaires basées sur des conceptions et des pratiques de recherche émergentes;

Recommander des ajustements à la structure organisationnelle globale en réponse aux nouveaux développements dans les opérations du projet;

Préparer un rapport annuel sur les activités du projet.

Préparer un budget annuel du projet combinant et répartissant toutes les sources de financement et les ressources en nature administrées par l'intermédiaire de tous les partenaires, et le soumettre à l'approbation des codirectrices du projet;

Superviser le respect des règles de financement associées à chaque source et à chaque organisation partenaire;

Superviser l'élaboration et la mise à jour de l'annuaire des membres individuels du projet;

Guider l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication stratégique pour le projet;

Maintenir et archiver des dossiers précis et à jour sur les activités de gestion du projet;

Planifier, préparer et tenir à jour le calendrier du cycle annuel des réunions des codirectrices et des comités de pérennisation des connaissances, de pratique de la recherche et de gouvernance, conformément au plan de travail et au budget annuels de l'ensemble du projet;

Assurer la liaison avec les codirectrices, les boursiers postdoctoraux et les agents de liaison des pôles de recherche afin de coordonner les activités des pôles avec le plan de travail annuel global du projet.

Compétences et expérience clés :

Maîtrise du français et de l'anglais (à l'écrit et à l'oral);

Diplôme de premier cycle en arts, lettres ou sciences sociales ou combinaison équivalente de formation et d'expérience;

Certificat en gestion d'événement, de scène, de production ou de projet;

Expérience connexe dans des fonctions à responsabilités croissantes à l'appui des opérations, dans la gestion d'événements, de scènes, de productions ou de projets, ou dans un domaine connexe;

Capacité avérée à allouer des ressources, à développer des flux de travail et à déléguer au sein d'équipes diverses afin d'atteindre efficacement les objectifs du projet;

Expérience de l'administration de subventions d'un conseil des arts, d'un conseil tripartite ou d'autres subventions;

Capacité avérée à collaborer avec confiance et efficacité avec des superviseurs et d'autres collègues de haut niveau;

Excellentes compétences en matière de relations interpersonnelles, de résolution de problèmes et de communication;

Capacité avérée à collaborer avec des partenaires internes et externes des secteurs universitaire et professionnel du théâtre;

Haut niveau de compétence culturelle et capacité à travailler efficacement avec des collaborateurs issus de disciplines, d'expertises et d'expériences différentes.

Compétences préférées ou atouts :

Expérience dans l'administration de l'enseignement supérieur/postsecondaire;

Expertise ou expérience vécue dans un ou plusieurs domaines de la minorisation contribuant aux axes de recherche SBF/MSMA : autochtonie, racialisation, handicap, diversité sexuelle et/ou de genre, minorisation linguistique, minorisation socio-économique.

Salaire et rémunération globale :

Classe d'emploi L, échelle salariale (62 580 $ - 107 280 $)

Il s'agit d'un poste contractuel à durée déterminée qui comprend des avantages sociaux complets.

Processus de candidature :

Toutes les candidatures doivent être accompagnées d'une lettre de motivation en français et en anglais :

Une lettre de motivation en français et en anglais.

Un CV à jour, mettant en évidence la formation, les qualifications et l'expérience pertinentes, et indiquant les niveaux de compétence bilingue tels que définis dans les normes de qualification du gouvernement du Canada en matière de langues officielles.

Les noms de trois personnes qui peuvent fournir des lettres de recommandation écrites ou des témoignages oraux d'aînés autochtones. Les témoignages oraux seront reçus par un membre autochtone du comité de recherche.

Poser sa candidature par le biais du portail de l'Université Brock:

https://brocku.wd3.myworkdayjobs.com/brocku_careers/job/St-Catharines-Main-Campus/Project-Manager_JR-1019723

Pour de plus amples informations sur le projet SBF/MSMA, le poste de gestionnaire de projet ou le processus de sélection, veuillez contacter les codirectrices :

Jennifer Roberts-Smith jrobertssmith@brocku.ca

Nicole Nolette nnolette@uwaterloo.ca

