PRCE Lettres (IUT de Troyes, département Métiers du Multimédia et de l'Internet)

Le candidat aura à sa charge des enseignements d’expression-communication pour les BUT de première, deuxième et troisième année qui porteront sur des compétences transversales d’expression et de communication.

Il devra accompagner les étudiants pour les aider à : comprendre, sélectionner, analyser et synthétiser de l’information, rédiger et mettre en forme des écrits, mobiliser les techniques de communication écrite, orale et visuelle, et organiser logiquement leurs idées.

D’autres compétences sont à travailler également telle que : savoir s’informer et mieux connaître les enjeux du monde contemporain, approfondir la recherche documentaire, interagir et savoir construire un argumentaire à partir de sources fiables, communiquer de façon convaincue et convaincante à l’oral (notamment dans la perspective des entretiens de motivation), et adapter sa communication et ses supports au contexte universitaire et/ou professionnel (rapport, dossier de candidature, synthèse, entretiens, soutenance).

La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique du département MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet) et réalisera ses enseignements en BUT (cycle en 3 ans après le baccalauréat)

Les enseignements seront aussi bien du type traditionnel (cours magistral, TD, TP) que spécifiques aux formations professionnalisées (encadrement de séquences d’évaluation et d’apprentissage, suivi de stages et d'apprentis).

Une appétence et des compétences en numérique seront appréciées.

La procédure de candidature au poste d’enseignant du second degré est entièrement dématérialisée.

Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature sur le module VEGA du portail Galaxie et déposer les pièces constitutives de leur dossier avant le 25/11/2024 à 16h00 :

➢ Pièce d’identité

➢ Arrêté justifiant du dernier reclassement

➢ Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement...)

➢ Curriculum vitae détaillé

➢ Lettre de motivation

➢ Justificatif RQTH, le cas échéant

Toute candidature incomplète à la date de clôture du dépôt des pièces du dossier sera considérée comme irrecevable.

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm