Mémoires du livre / Studies in Book Culture : "1, 2, 3… regarde ! La photo, le livre, l’enfant"

Le nouveau numéro de la revue Mémoires du livre / Studies in Book Culture (vol. 15, no 1) est disponible en ligne, en libre accès.

Placé sous la direction de Laurence Le Guen (Université Rennes 2), Virginie Meyer (Bibliothèque nationale de France) et Hélène Valotteau (Médiathèque Françoise Sagan), ce numéro s'intitule « 1, 2, 3… regarde ! La photo, le livre, l’enfant / 1,2,3… Look! Photography, the Book, and the child ».

Parcourir le sommaire…

Pour plus d'informations, visitez le site Internet du GRÉLQ…