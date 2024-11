Connaissez-vous Monique Saint-Hélier ?

Clouée au lit par la maladie dès sa jeunesse, Monique Saint-Hélier (1895-1955) a créé un univers romanesque singulier, celui du "cycle des Alérac", inspiré de sa jeunesse à La Chaux-de-Fonds. Traversant dans l’isolement et la précarité les années de guerre au cœur de Paris occupé, cette intime de Rilke et admiratrice de Virginia Woolf tient alors un important Journal : dix-neuf cahiers où elle retrace dans le détail les violences du conflit, les privations auxquelles elle est confrontée avec son mari, la souffrance et néanmoins l’espoir. Sous le titre Monique Saint-Hélier, l’œuvre infinie et à l'initiative de Daniel Maggetti, le Centre des littératures en Suisse romande de l’Université de Lausanne propose une série de podcasts, avec le soutien de l’Association de la revue littéraire Écriture et de l’Atelier des histoires de la Faculté des lettres de l’Unil, réalisée par Chahut Média. Cette production accompagne l’exposition Monique Saint-Hélier : une écriture en étoile, à découvrir du 7 novembre 2024 au 19 avril 2025 à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne, site Riponne.