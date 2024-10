Atelier de lecture Castoriadis (Paris)

Dans le cadre des activités de la revue des Nouveaux Cahiers Castoriadis, un atelier de lecture autour de l’œuvre de Cornelius Castoriadis s’est constitué. La prochaine séance aura lieu 6 novembre prochain, de 14h à 18h, à la Maison de la philosophie, située au 13 rue du Four, Paris 6e, dans la salle des doctorants (6e étage). Cette séance sera consacrée à l’étude du séminaire du 29 avril 1987, tiré de Sujet et vérité dans le monde social-historique (pp. 251-278).

Programme

14h-14h30 : Accueil et introduction

14h30-16h : La vérité dans l’effectivité social-historique (pp. 251-263)

16h-16h15 : Pause-café

16h15-17h45 : La « fin de la philosophie » (pp. 263-278)

17h45-18h : Conclusion

—

L’exercice est avant tout exégétique. Il a pour but de replacer le texte dans son contexte de rédaction, de discuter les limites du propos, l'actualité des idées et évidemment de faire des liens avec d’autres lectures. Une connaissance préalable n’est pas forcément nécessaire, le but étant de nourrir le débat à partir des références de chacun.

Pour la bonne organisation de la chose, nous vous demandons de bien vouloir indiquer à Savvas Orfanos (savvas.orfanos@gmail.com) et Quentin Mur-Rodriguez (quentinmur@hotmail.fr) votre présence.

Pour des raisons d’organisation, nous ne mettrons pas de visioconférence en place.

Savvas Orfanos (Doctorant en philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Quentin Mur-Rodriguez (Doctorant en sociologie à l'Université d'Ottawa et à l'Université Toulouse Jean Jaurès)