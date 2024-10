Luc Loiseaux, Rimbaud est vivant

Pendant cinq ans, entre 1870 et 1875, le jeune Arthur Rimbaud mène une existence d’une grande intensité au cours de laquelle il compose la majeure partie de ses poèmes. Cet âge d’or de sa vie poétique est nourri par une soif insatiable d’expériences, d’amitiés, de fugues et de coups d’éclat. Le poète a besoin d’éprouver le monde pour écrire. Luc Loiseaux fait le récit passionné de ses rencontres, de ses amours, de ses errances ; et au moyen des nouvelles technologies, il élabore des images qui s’inspirent librement des évènements de ces années frénétiques.

Son récit s’appuie sur une documentation rigoureuse et de nombreuses citations de Rimbaud, qui témoignent de sa fougue et de son audace. Grâce aux illustrations de ce double numérique, tout devient possible pour montrer le quotidien du poète et de ses compagnons. C’est le projet de ce livre : offrir au lecteur un voyage inédit à la découverte du monde singulier d’Arthur Rimbaud en images.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage…

"Gallimard donne le jour un étonnant objet, voire une première : un Beau livre autour d'Arthur Rimbaud... travaillé avec un modèle de langage. De quoi surprendre. Ou comment l'intelligence artificielle accompagne les pérégrinations de Rimbaud, Verlaine et d'autres, entre 1870 et 1875... "