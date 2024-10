Présentation du volume de Giovanni Ricci, Rinascimento conteso. Francia e Italia, un’amicizia ambigua (Vérone)

Dans le cadre du séminaire « Editoria ed Eresia », organisé par Rosanna Gorris Camos, aura lieu la présentation du volume de Giovanni Ricci, Rinascimento conteso. Francia e Italia, un’amicizia ambigua (Bologne, Il Mulino, 2024), lors de laquelle interviendront : Giovanni Ricci (Université de Ferrare), Guillaume Alonge (Université de Turin) et Bruno Petey-Girard (Université Paris-Est Créteil).

13 novembre 2024, ore 17, Palazzo di Lingue e Lettere, aula Olimpia.

D’où vient le voile de méfiance réciproque qui imprègne encore les relations, si étroites et partagées dans tous les domaines, entre Italiens et Français ? Ce sont les guerres d’Italie, qui débutent en 1494 avec la descente de Charles VIII, roi de France, qui établissent un contact étroit, dans un cadre de forces asymétriques. Jusqu’en 1559, l’Italie a été saccagée par les armées étrangères alors que ses artistes étaient célébrés à la cour de France. Voilà l’indéfinissable contradiction : la gloire de Léonard à Amboise et la mise à sac de villes comme Brescia, Capoue, Ravenne. Giovanni Ricci raconte, à travers des épisodes parfois méconnus et étonnants, la formation de l’amitié ambiguë et intense entre deux peuples que la géographie et l’histoire ont voulu si proches.

Giovanni Ricci a enseigné l’Histoire de l’Europe moderne à l’Université de Ferrare. Il a publié aux éditions Il Mulino : Povertà, vergogna, superbia (1996; finaliste du Prix Viareggio), Il principe e la morte (1998), Ossessione turca (2002), I giovani, i morti (2007) et I turchi alle porte (2008), et chez Viella : Appello al Turco (2012, 2018 en anglais).

Bruno Petey-Girard est professeur de Littérature française (XVIe-XVIIe siècles) à l’Université Paris-Est Créteil. Parmi ses publications les plus importantes on trouve : Les Méditations chrétiennes d’un parlementaire - Étude sur les œuvres de piété de G. Du Vair, Paris, Champion, 2003 ; Le Sceptre et la Plume. Images du prince protecteur des Lettres de la Renaissance au Grand Siècle, Genève, Droz, 2010 ; Philippe Desportes, CL Psaumes de David - Prières et méditations chrétiennes - Poésies chrestiennes, présentation, éd. critique et notes par B. Petey-Girard, Paris, S. T. F. M., 2006 ; Philippe Desportes, Les Amours de Diane et les Imitations de l’Arioste, éd. critique et notes par B. Petey-Girard, dans Philippe Desportes, Premieres Œuvres (1573), dir. F. Rouget et B. Petey-Girard, introduction B. Petey-Girard, Paris, Classiques Garnier, 2014.

Guillaume Alonge enseigne à l’Université de Turin. En 2020, il a remporté le Prix Antonio Feltrinelli giovani “Storia e Geografia” conféré par l’Accademia Nazionale dei Lincei. Parmi ses publications les plus récentes on lit : Il Beneficio di Cristo e l’eresia italiana del ‘500 (Bari, 2022) ; Condottiero, cardinale, eretico. Federico Fregoso nella crisi politica e religiosa del Cinquecento (Roma, 2017) ; Ambasciatori. Diplomazia e politica nella Venezia del Rinascimento (Roma, 2019) ; Évangélismes croisés. L’entre-deux confessionnel en France et en Italie (XIXe siècle) (Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2020).